FCA chiede la revisione di 3.498 Fiat 500 in Messico

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Messico ha chiamato, attraverso il sistema di allerta della Procura della Confederazione dei consumatori (Profeco) , la revisione di 3.498 modelli Fiat 500 dagli anni modello 2012-2019. In una dichiarazione, la società ha osservato che in alcuni dei veicoli coinvolti, il selettore del cavo del cambio di trasmissione potrebbe subire un’usura prematura sul mozzo, che potrebbe impedire al veicolo di effettuare le modifiche di trasmissione desiderate dal conducente.

Pertanto, FCA México ha indicato che, per evitare questa condizione indesiderata, è necessario cambiare il mozzo del cavo del cambio di trasmissione. La società rileva che i lavori di controllo e sostituzione e le parti necessarie saranno gratuiti per il consumatore. Ci vorranno circa due ore per veicolo per la riparazione. Questa azione di servizio è stata designata come chiamata di revisione VB4.

FCA Mexico ha comunicato a Profeco che la campagna è iniziata il 14 gennaio e durerà per 10 anni e che il totale delle Fiat 500 eventualmente colpite in Messico è di 3.498 veicoli. I consumatori interessati possono contattare l’azienda tramite il Centro di assistenza clienti FCA Mexico, al numero 800-5051-300 e inviare un’e-mail all’indirizzo atencionalcliente@fcagroup.com

