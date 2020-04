FCA, Ford, GM si impegnano per modificare la legge sui diritti civili del Michigan

I Detroit Three stanno aggiungendo i loro nomi all’elenco delle società che sostengono l’espansione delle protezioni legali contro la discriminazione nei confronti dei membri della comunità LGBTQ in Michigan. FCA, Ford e General Motors hanno annunciato mercoledì che stanno unendo gli sforzi, guidati da Fair ed Equal Michigan, per modificare la legge statale sui diritti civili in modo da coprire le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali.

La campagna, iniziata a gennaio, sta lavorando per raccogliere più di 340.000 firme al fine di presentare un disegno di legge dei cittadini al legislatore, che avrebbe 40 giorni per adottarlo, secondo un comunicato stampa. La campagna sta raccogliendo le firme elettronicamente per conformarsi all’ordine di soggiorno a domicilio del Governatore Gretchen Whitmer collegato allo scoppio del coronavirus.

“Le case automobilistiche dei ‘Big Three’ comprendono che ogni Michigander merita un’equa e uguale possibilità di successo. FCA, Ford e GM sanno in prima persona che si tratta di attrarre e trattenere i migliori talenti in Michigan a sostegno dell’economia. Il loro supporto è una pietra miliare significativa in questa campagna e non vediamo l’ora di portare avanti questo slancio per assicurarci di raccogliere le firme necessarie per porre il problema davanti al legislatore ”, ha dichiarato Trevor Thomas, copresidente della Fair and Equal Michigan.

FCA, Ford e GM si uniscono ad altre società a sostegno dello sforzo, tra cui Dow, Rock Holdings, Apple, DTE Energy e Consumers Energy. Il cambiamento avrebbe modificato la legge “definendo” sesso “come includendo” genere, orientamento sessuale e identità o espressione di genere “”, ha detto il comunicato.

