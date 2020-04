Fiat Chrysler collabora con Sappi per ridurre l’impronta di carbonio delle sue auto

La fibra di cellulosa bio-composita Symbio di Sappi, derivata da foreste rinnovabili gestite responsabilmente, è stata scelta come materia prima per lo sviluppo di materiali bio-compositi leggeri per il progetto Life Biobcompo. Questo progetto mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica dei veicoli dell’8% mediante la sostituzione di cariche minerali convenzionali con fibre a base biologica, promuovere l’uso di risorse più sostenibili e per dimostrare queste tecnologie su scala industriale. I partner del progetto sono il gruppo SAPA, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Italia, Centro Ricerche Fiat (CRF) e il gruppo Sòphia High Tech.

I materiali bio-compositi devono avere buone proprietà termo-meccaniche, un alto valore estetico e una buona stabilità dimensionale. L’esperienza acquisita da SAPA sullo sviluppo di bio-compositi a bassa densità per applicazioni automobilistiche, in un precedente progetto di ricerca e sviluppo, e la cooperazione con Sappi sono state fondamentali nel raggiungimento dei requisiti di cui sopra, afferma Sappi.

Sappi è un fornitore di soluzioni di pasta di legno e carta a base di dissoluzione. Ha sede a Johannesburg e conta oltre 12.000 dipendenti, stabilimenti produttivi in ​​tre continenti e clienti in oltre 150 paesi. Sappi afferma che sta guidando lo sviluppo di nuovi usi per le sue risorse rinnovabili (fibra di legno), nonché per la biomassa e altri residui dei suoi processi di produzione.

Una di queste aree riguarda i biomateriali (compositi di cellulosa, nanocellulosa e lignine), i prodotti biochimici, compresi gli zuccheri emicellulosa e i materiali per prodotti forestali a bioenergia, che secondo Sappi giocheranno un ruolo chiave nella sua futura gamma di prodotti, entrambi come prodotti commerciali e per applicazioni all’interno del gruppo.

Il progetto European Life Biobcompo, a sua volta, riunisce l’esperienza di SAPA e Fiat Chrysler nel ridurre l’impatto dei veicoli a motore sull’ambiente. Sviluppando materiali bio-compositi leggeri per sostituire i materiali tradizionali nei componenti automobilistici, il progetto mira a incidere positivamente sul peso dei componenti del veicolo, riducendo così il peso totale della vettura, che dovrebbe ridurre il suo impatto totale di carbonio.

“L’innovazione è al centro della strategia di Sappi”, afferma Steve Binnie, CEO di Sappi. “Nessuna crescita è possibile senza innovazione. L’innovazione non è fine a se stessa, ma deve piuttosto fornire un vantaggio sostenibile e competitivo che farà una differenza significativa. “Sappi ha investito molto per garantire il nostro posto nel panorama del futuro settore e siamo ben posizionati per sfruttare le opportunità di crescita futura all’interno di soluzioni di innovazione sostenibile.

“I biomateriali e i prodotti biochimici sono parte integrante della strategia di Sappi di estrarre il massimo valore dalla fibra di legno, la nostra risorsa naturale e rinnovabile. Abbiamo compiuto un passo significativo verso la generazione di entrate significative da questo nuovo segmento di business “, osserva Binnie.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler ha confermato di aver ottenuto una linea di credito da 3,5 miliardi