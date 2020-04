FCA vince in tre segmenti agli Annual Automotive Loyalty Awards di IHS Markit

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) continua a conquistare premi nel settore automotive. La 24ª edizione dell’Annual Automotive Loyalty Awards di IHS Markit riconosce i produttori che dimostrano delle prestazioni superiori nella fidelizzazione del cliente.

In questo caso, il gruppo automobilistico italo-americano ha ottenuto tre vittorie in tre segmenti, superando diversi altri produttori. Ciò è stato possibile grazie a Chrysler Pacifica, Ram 1500, 2500 e 3500 e il SUV più premiato di sempre, la Jeep Grand Cherokee.

FCA: IHS Markit premia il gruppo nei segmenti minivan, pick-up e SUV

I veicoli Ram sono stati riconosciuti da IHS Markit per aver conquistato la massima fedeltà nel segmento dei pick-up durante il 2019. La Chrysler Pacifica ha ottenuto il massimo dei voti nel segmento dei minivan mentre la Grand Cherokee ha dominato in quello di SUV.

Joe LaFeir, vicepresidente senior e direttore generale automotive di IHS Markit, ha affermato: “Congratulazioni a FCA per i loro sforzi sulla fidelizzazione dei clienti per questi modelli. Onoriamo il loro impegno e ci concentriamo su questa importante strategia in questo mercato veramente competitivo“.

Gli Annual Automotive Loyalty Awards di IHS Markit si basano su un’analisi di circa 17,5 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli avvenute durante il 2019. La fedeltà viene determinata dagli esperti quando una famiglia, proprietaria di un nuovo veicolo, ritorna sul mercato e acquista o noleggio un altro nuovo veicolo dello stesso brand, modello o produttore.

A questo punto, IHS Markit analizza la fedeltà durante tutto l’anno collaborando regolarmente con i propri clienti. Ciò avviene attraverso una ricerca approfondita e un’analisi dei comportamenti degli acquisti effettuati nel settore automobilistico, dei relativi fattori d’influenza sul mercato e delle strategie di conquista e fidelizzazione.