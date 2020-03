FCA espande le azioni di soccorso relative al Coronavirus

Come precedentemente comunicato ai dipendenti dell’azienda dal CEO di Fiat Chrysler Automobiles Mike Manley, FCA è in procinto di convertire il suo primo impianto per produrre mascherine per la donazione ai primi soccorritori e agli operatori sanitari. Il primo macchinario è stato consegnato e installato con forniture e donazioni in arrivo nelle prossime settimane.

FCA sta espandendo il suo programma di misure per sostenere gli sforzi di soccorso del coronavirus, focalizzato su due aree principali: enti di beneficenza che forniscono servizi alimentari ai bambini e supporto per una gamma di programmi tecnici, logistici e di produzione, come la produzione di mascherine per il viso. “Non c’è mai stato un momento più importante per aiutare i bambini e le loro famiglie con bisogni vitali nelle nostre comunità come durante questo periodo di grande incertezza”, ha dichiarato Mike Manley, CEO di FCA .

“FCA lavorerà in collaborazione con organizzazioni e fondazioni senza scopo di lucro che forniscono cibo ai bambini fino a quando le scuole tornano alla sessione. A partire da subito, il gruppo italo americano contribuirà a fornire oltre 1 milione di pasti ai bambini in età scolare nelle comunità intorno ai nostri principali stabilimenti produttivi in Illinois , Indiana , Michigan e Ohio. Il programma sarà quindi esteso a livello nazionale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico , sostenendo analoghi aiuti per i bambini che normalmente accedono ai servizi di ristorazione scolastica.”

A seguito delle prime azioni intraprese per avviare la produzione di maschere per il viso, l’azienda sta investendo risorse tecniche, logistiche e di produzione in attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale (DPI). Con la donazione di maschere per il viso prodotte dall’azienda a partire dalle prossime settimane, l’azienda investirà per estendere tale capacità produttiva ad altri impianti e infine donare maschere ai primi soccorritori e agli operatori sanitari di tutto il mondo. Basandosi sull’esperienza del team tecnico e logistico dell’azienda in Italia che sta assistendo un produttore locale di ventilatori, FCA è impegnata con altre società che producono ventilatori e altre attrezzature mediche e DPI molto necessari.

“In questo momento di necessità, abbiamo concentrato le nostre risorse su quelle azioni che possiamo attuare rapidamente e che avranno il massimo impatto, come abbiamo fatto in Italia non appena è iniziata l’emergenza”, ha aggiunto Manley.