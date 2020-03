FCA Australia: un nuovo ruolo per l’ex CEO

L’ex presidente e CEO di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Australia, Steve Zanlunghi, è stato nominato nel gruppo Absolute Results responsabile della fidelizzazione dei clienti, formazione e vendite. Zanlunghi, che ha lasciato FCA Australia nell’agosto dello scorso anno, è ora direttore delle operazioni – Asia-Pacifico per la società canadese che opera in Australia da cinque anni. Absolute Results consulta e distribuisce i trainer per lavorare in oltre 2000 showroom di rivenditori unici in 19 paesi ogni anno.

Zanlunghi è entrato a far parte di questa azienda dopo una carriera di 22 anni presso la FCA, dove oltre a guidare le operazioni australiane della casa automobilistica era anche a capo della Jeep per la regione Asia-Pacifico. Zanlunghi, cittadino australiano, si è trasferito in Australia dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Fiat Chrysler UK e capo del marchio Jeep per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Zanlunghi ha iniziato la sua carriera con Chrysler nel 1997 lavorando nel call center di New York e Auburn Hills, nel Michigan, prima di ricoprire incarichi come responsabile delle operazioni con i rivenditori alle Hawaii e San Francisco.

Nel 2006 ha assunto il ruolo di direttore delle operazioni di vendita nazionale per Chrysler negli Stati Uniti e ha iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato regionale per la regione del medio Atlantico all’inizio del 2010. Due anni dopo si è trasferito a Torino, in Italia, per un breve periodo dirigendo le vendite e le operazioni commerciali per l’Europa occidentale, ma presto si è diretto verso il Regno Unito dove ha ricoperto il ruolo di CEO e amministratore delegato di Fiat Group Automobiles UK e presidente del Gruppo Fiat Irlanda.

Si è assunto la responsabilità del marchio Jeep in EMEA all’inizio del 2015 e secondo la società “ha sviluppato la strategia del marchio Jeep regionale EMEA, compresi prodotti, vendite, marketing e sviluppo della rete, pur mantenendo la sua responsabilità per i mercati del Regno Unito e dell’Irlanda”. Zanlunghi è nato a New York ma è cittadino australiano con sua madre originaria di Melbourne.