Fiat Chrysler: ecco cosa sta accadendo a Saltillo in Messico

L’impianto Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di Saltillo in Messico potrebbe interrompere la sua produzione nei prossimi giorni a seguito di quanto sta avvenendo in Europa per il coronavirus. I dipendenti dello stabilimento hanno rivelato di essere già stati informati di un possibile stop dovuto alla contingenza sanitaria e allo stop successivo nel vecchio continente, poiché la situazione in Europa è più complessa di quanto si pensasse in precedenza e questo ha degli effetti anche sulle auto prodotte in Messico che vengono esportate in Europa.

Mentre nel continente europeo la crisi automobilistica dovuta alla pandemia è una realtà, in Messico le fabbriche di FCA si stanno preparando per gli effetti di questa malattia che ha scosso i mercati mondiali. Fiat Chrysler sta vivendo un momento difficile in Europa a causa della diffusione del coronavirus in Europa. Questo lunedì vari media hanno annunciato l’interruzione della sua produzione nella stragrande maggioranza dei suoi 23 stabilimenti in Italia, Serbia e Polonia.

Ciò comporterebbe anche a Saltillo arresti tecnici di almeno una settimana o due, come nel caso dell’Europa, dove gli impianti prevedono di riprendere la produzione dal 27 marzo. Nel caso dello stabilimento di Saltillo, lo stop alla produzione potrebbe colpire quasi 4.500 lavoratori.

