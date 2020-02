Fiat Chrysler a Detroit cerca artisti per un murales di grandi dimensioni

Fiat Chrysler Automobiles, l’Ufficio delle arti, della cultura e dell’imprenditoria di Detroit e Mura della città, Il programma murales di Detroit, hanno lanciato un appello globale agli artisti per creare murales che includeranno una delle più grandi installazioni di arte municipale nella storia di Detroit. City Walls Detroit ha lavorato con FCA per identificare le tele per i murales vicino al nuovo impianto di assemblaggio del gruppo italo americano. Fa parte del piano di Fiat Chrysler di investire $ 1,6 miliardi in due edifici esistenti di Mack Avenue, creando un nuovo sito di assemblaggio Jeep.

Le tele per il Progetto murale includono la parete nord, che corre lungo Beniteau Street, immediatamente di fronte alla Southeastern High School e la parete sud situata in Beniteau Street e Kercheval Avenue in cui sorgerà un nuovo parco acquatico. Si prevede che sarà completato entro il 30 ottobre. Nel tentativo di garantire che il murale rifletta la cultura e l’identificazione dei quartieri del lato est di Detroit, la città e il gruppo Fiat Chrysler Automobiles stanno coinvolgendo i residenti locali, in particolare gli studenti, nella creazione del design del murale.

