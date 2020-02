FCA: lo stabilimento di Belvidere ottiene lo status Argento dal programma WCM

L’impianto di Belvidere, dove viene assemblata la Jeep Cherokee, è l’ultimo stabilimento di Fiat Chrysler Automobiles ad aver ricevuto il Silver Status nel programma World Class Manufacturing (WCM) del gruppo.

Riconosciuto per i suoi sforzi nell’ampliare l’implementazione dei principi previsti dal WCM, il sito presente nell’Illinois è la 10ª sede produttiva nordamericana della società ad aver raggiunto il traguardo argento e inoltre è il primo impianto di quest’anno.

Belvidere: il sito di FCA presente in Nord America ottiene il premio d’argento

Il World Class Manufacturing è il sistema di produzione di FCA progettato per rendere gli stabilimenti più flessibili e competitivi, eliminando sprechi e perdite, migliorando la sicurezza e la qualità e aumentando la produttività in modo sistematico e organizzato.

Introdotto nel gruppo Chrysler in seguito alla fusione con Fiat avvenuta nel 2009, i principi del WCM sono applicati a tutti gli aspetti dell’organizzazione del sito, dalla qualità alla manutenzione, dalle operazioni alla logistica, con l’obiettivo di migliorare sempre di più. Oltre a questo, il programma World Class Manufacturing impegna la forza lavoro a fornire e ad attuare suggerimenti su come ottimizzare il proprio lavoro e i propri impianti.

Jorge Lares, Head of Manufacturing di FCA Nord America, ha dichiarato: “Il raggiungimento dello status d’argento è un risultato importante per tutti gli uomini e le donne che lavorano presso il sito di Belvidere e mi congratulo con loro per questo traguardo. Il raggiungimento dei livelli di riconoscimento WCM riconosce l’impegno a lungo termine della nostra forza lavoro nel promuovere un continuo miglioramento che pone costantemente Belvidere in cima alla lista per la qualità in Nord America“.

Il Belvidere Assembly Plant ha guadagnato il premio d’argento dopo essere stato riconosciuto con quello di bronzo a luglio 2016. Silver è stato assegnato in seguito a un audit di tre giorni durante il quale lo stabilimento ha guadagnato un minimo di 60 punti, dimostrando un chiaro know-how e competenza WCM.

Oltre all’impianto di Belvidere, altre nove fabbriche nordamericane sempre di Fiat Chrysler Automobiles possiedono il Silver Status.

Ecco l’elenco:

Windsor (Ontario) Assembly Plant

Dundee (Michigan) Engine Plant

Toledo (Ohio) Assembly Complex

Saltillo (Mexico) South Engine Plant

Saltillo (Mexico) Van Assembly Plant

Warren (Michigan) Stamping

Toledo (Ohio) Machining

Sterling Stamping (Sterling Heights, Michigan)

Tipton (Indiana) Transmission Plant

Attualmente, ci sono 15 stabilimenti in Nord America sempre del gruppo che detengono il premio bronzo.

Ecco la lista completa: