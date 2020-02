FCA: 1350 euro di bonus ai lavoratori italiani

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di aggiungere un bonus a tutti i suoi dipendenti in Italia in seguito al raggiungimento degli obiettivi di efficienza produttiva fissati per il 2019, come previsto dal contratto.

In particolare, tutti i lavoratori degli stabilimenti del gruppo automobilistico presenti in Italia otterranno questo mese 1350 euro in più sulla busta paga. Parliamo di circa 100 euro in più rispetto a febbraio 2019 e rappresenta il 6% dello stipendio.

FCA: il gruppo premia i suoi dipendenti con un bonus sulla busta paga

FCA utilizza il sistema World Class Manufacturing per determinare l’efficienza delle sue fabbriche. Il sistema tiene conto di diversi fattori per calcolare il bonus, prendendo in considerazione in che modo i dipendenti riescono ad affrontare e risolvere problemi organizzativi, di sicurezza, manutentivi e logistici all’interno della linea di produzione.

I lavoratori ad aver ricevuto il bonus più alto (1675 euro) sono quelli di Pomigliano e Verrone, dove sono stati raggiunti i più alti livelli di efficienza produttiva per il quinto anno consecutivo.

Inoltre, Fiat Chrysler Automobiles ha assegnato per la prima volta il bonus anche ai dipendenti del sito PCMA (Plastic Components and Modules Automotive) di Napoli dove vengono realizzate le parti in plastica per i veicoli dei vari brand e quelli della CNH Industrial (900 euro di bonus, 200 euro in più rispetto allo scorso anno).

Quest’ultima è l’azienda del gruppo che si occupa di progettare, produrre e commercializzare macchine per l’agricoltura e le costruzioni, veicoli industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali, oltre ai relativi motori e trasmissioni e i propulsori per applicazioni marine.