Rivoluzione Codice della Strada: 8 novità

La rivoluzione del Codice della Strada è partita martedì 28 gennaio 2020 a Montecitorio: i deputati analizzano 23 disegni legge accorpati in un testo dal titolo “Modifiche al Codice della Strada”. Siamo a buon punto, e l’obiettivo è far calare i morti sull’asfalto: oltre 1500 nei primi sei mesi del 2019, in salita dell’1,3% sullo stesso periodo del 2018. Andiamo malissimo, quindi. L’Unione europea ci sta giustamente addosso: abbiamo miseramente fallito tutt’e due gli obiettivi fissati in tema di vittime stradali. Primo: dimezzamento dei morti dal 2001 al 2010. Secondo: dimezzamento dei morti dal 2011 al 2020. In un contesto così grigio, ecco la riforma delle normative. Con 8 possibili novità.

1) Rivoluzione Codice della Strada: limite di velocità a 150 km/h

Oggi il limite è di 130 km/h in autostrada. Se i gestori vogliono, possono alzarlo a 150. Domani, dovranno alzarlo per forza, su determinati tratti. Questa la novità più eclatante, di cui vi parliamo qui.

2) Smartphone: ritiro della patente subito

Oggi, chi guida con lo smartphone in mano paga 165 euro di multa. E taglio di 5 punti. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio: è la recidiva. Domani, 422 euro e 5 punti. E ritiro della patente scatterà subito da 7 giorni a 2 mesi. Alla recidiva, 644 a 2.588 euro con il raddoppio della decurtazione dei punti patente (10), la sospensione della patente da uno a tre mesi.

3) Divieto di fumo totale in auto

Oggi, è vietato fumare in auto in presenza di bimbi e donne incinte. Domani, sarà vietato sempre e comunque. Con multe da definire. Regola delicata, visto che il guidatore andrà fermato.

4) Casa avanzata all’incrocio: cos’è

Oggi, per tutti, c’è una sola linea di arresto. Domani, ci sarà la casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. Così da garantire sicurezza alla mobilità dolce.

5) Zona scolastica: di che si tratta

Domani, arriverà la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico: qui, nella zona scolastica, i comuni potranno adottare limiti di velocità di 30 km/h. A tutela dei piccini, nonché degli accompagnatori.

6) Sosta, doppia novità per donne incinte e per disabili

Due modifiche alle regole del parcheggio.

Oggi, ci sono stalli rosa di sosta per le donne incinte. Chi non ha diritto di parcheggiare ma ruba il posto alle signore in stato di gravidanza o con bambini di età inferiore ai due anni, non viene multato. È un parcheggio che nel Codice della Strada non c’è. Domani, verrà introdotto, con multe attorno ai 50 euro a chi sgarra.

I veicoli al servizio di persone con disabilità non saranno tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.

7) Strade rallentate: come sono fatte

Su tutte le strade, per l’intera larghezza della carreggiata o per una o più corsie nel senso di marcia interessato, novità: sistemi di rallentamento della velocità. Costituiti da elementi di moderazione del traffico. Quali?

Bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della pavimentazione

innalzamento della pavimentazione;

disassamento dell’asse stradale;

chicane;

restringimenti della carreggiata.

8) Durata del giallo del semaforo

Domani, la durata minima della luce gialla dei semafori sarà di 3 secondi. Oggi, i gestori possono scegliere la durata che desiderano: in base a esigenze di sicurezza stradale. Così, con le telecamere ai semafori, le multe fioccano: 167 euro e sei punti della patente.