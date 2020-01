Fiat Chrysler: in Australia due addii inaspettati

In Australia due addii inaspettati per FIAT Chrysler Automobiles. Il direttore delle vendite in Australia, Mark Palavestra e il direttore marketing, Rebecca Williams, hanno lasciato la compagnia inaspettatamente la scorsa settimana. Un portavoce ha confermato che i due membri chiave del gruppo dirigente senior, guidato dal recente amministratore delegato e CEO Kevin Flynn, sono partiti venerdì 17 gennaio scorso e che è attualmente in corso un processo di reclutamento per le sostituzioni dirette. La compagnia ha rifiutato di commentare i motivi alla base delle partenze.

Palavestra è stato per due anni nelle migliori posizioni di vendita presso la FCA Australia, unendosi a gennaio 2018 in sostituzione di Edward Butler che dopo un anno nella posizione si è diretto in Nissan Australia come capo delle vendite. Prima di entrare in Fiat Chrysler, Palavestra aveva trascorso sei anni come direttore delle vendite di Renault Australia. Passando al marchio francese dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in GM Holden, dove per circa 18 anni è stato occupato in una varietà di aree di business.

Tra questi, quattro anni e mezzo come direttore delle vendite della flotta nazionale e del noleggio, cinque anni e mezzo come responsabile dello sviluppo aziendale (vendite della flotta Victoria), circa quattro anni come direttore delle vendite distrettuale dei veicoli commerciali leggeri ( Victoria) e quasi quattro anni come responsabile del servizio distrettuale. Williams ha trascorso un anno alla guida della divisione di marketing di FCA in Australia, che copre i marchi statunitensi Jeep, Chrysler e Dodge e Euro Marques Alfa Romeo, Fiat, Abarth e Fiat Professional.

In precedenza aveva lavorato per circa due anni e mezzo con Nissan Australia – inizialmente come direttore generale del marketing prima di diventare direttore generale del marchio e delle comunicazioni – e prima ancora ha trascorso quattro anni e mezzo con Mercedes -Benz Australia / Pacifico.

Nel marchio premium tedesco, la Williams ha ricoperto diversi ruoli tra cui senior manager della gestione e marketing dei prodotti per Mercedes-Benz Vans, responsabile del marketing digitale in tutta l’azienda (tra cui autovetture, furgoni, camion, autobus, servizi finanziari servizi, ecc.) e gestore di eMarketing. All’inizio della sua carriera, la Williams ha lavorato per Holden per diversi anni. Tra i ruoli c’erano il responsabile della distribuzione nazionale, il responsabile del marketing digitale e del CRM e il responsabile della pianificazione della produzione locale.

In un’intervista con GoAuto il mese scorso, Flynn, che è stato nominato a capo delle operazioni della FCA Australia ad agosto dopo che Steve Zanlunghi ha lasciato l’azienda, ha dichiarato di aver lavorato su un piano di inversione di tendenza da quando ha preso le redini della società. Questa nuova strategia dovrebbe essere rivelata pubblicamente all’inizio di quest’anno, dopo aver consultato la rete di rivenditori.

