FCA: sei veicoli fuori produzione continuano a registrare vendite

Dai dati di vendita ufficiali rivelati negli scorsi giorni da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), è possibile vedere che alcuni veicoli ormai usciti di produzione continuano ancora ad essere venduti negli Stati Uniti e in Canada. Naturalmente, parliamo di esemplari rimasti nell’inventario di alcuni concessionari.

Partendo dal marchio Jeep, l’ultima generazione prodotta della Jeep Patriot è stata il model year 2017. Il SUV compatto è stato sostituito dal Renegade di gran lunga superiore e tecnologicamente più avanzato. Nonostante ciò, nel 2019 sono stati venduti 27 esemplari dai concessionari Jeep statunitensi.

FCA: alcuni veicoli non più prodotti continuano ad essere venduti in Stati Uniti e Canada

Diverse vetture sono scomparse dalla gamma di Dodge negli ultimi anni visto che il marchio automobilistico americano ha deciso di continuare a puntare sulle prestazioni. In attesa dell’arrivo dei successori di Grand Caravan e Journey, ci sono alcuni numeri sorprendenti rilasciati da FCA che riguardano delle auto ormai uscite di produzione.

La prima è la berlina di medie dimensioni Dodge Avenger che è stata interrotta dopo il lancio del model year 2014. Nonostante ciò, un automobilista statunitense ha deciso di acquistare questo veicolo da una concessionaria Dodge nel 2019.

Un simile destino è toccato anche alla famosa Dodge Dart la cui produzione è stata interrotta dopo quattro model year 2013-2016. Nonostante ciò, la berlina di grandi dimensioni ha registrato 15 esemplari venduti grazie alle concessionarie degli Stati Uniti e un modello venduto come nuovo in Canada.

Come riportato in un articolo dedicato, l’iconica auto sportiva di Dodge, la Dodge Viper, è stata venduta come nuova sia negli USA che in Canada. Nel primo caso, gli showroom del brand hanno venduto cinque esemplari mentre nel secondo solo due.

L’ultima generazione della Chrysler 200 Series era un’elegante berlina di medie dimensioni. Nonostante molti l’hanno considerata un flop, la vettura MY2015-2017 è riuscita a portarsi a casa dei dati di vendita molto soddisfacenti. Detto ciò, gli showroom statunitensi sono riusciti a vendere 48 esemplari della berlina in tutto il 2019 mentre quelli canadesi una sola unità.

Un altro veicolo di Chrysler che si rifiuta di morire è il popolare Town & Country. Sostituito dalla Chrysler Pacifica molto più avanzata, il Town & Country continua ad essere uno dei minivan più popolari negli Stati Uniti e in Canada. Infatti, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere cinque esemplari del modello in tutto lo scorso anno grazie ai concessionari statunitensi.