Fiat Chrysler farà girare al minimo il suo stabilimento in Ontario a fine gennaio

Fiat Chrysler Automobiles farà girare al minimo il suo impianto di minivan a Windsor in Ontario, la settimana del 20 gennaio. Ciò avverrà per “allineare la produzione alla domanda”. Circa 6.500 lavoratori costruiscono la Chrysler Pacifica e la Dodge Grand Caravan a Windsor. Le vendite della Pacifica canadese sono diminuite del 38% a 3.731 nel 2019. Le vendite della Grand Caravan in Canada sono diminuite del 15% a 27.362 lo scorso anno. Negli Stati Uniti, le vendite sono state di 97.705 per la Pacifica, con un calo del 17% rispetto a un anno fa. Anche le vendite di caravan sono diminuite, scendendo del 19% a 122.648 unità.

Lo stop di una settimana arriva mentre il gruppo Fiat Chrysler si prepara a terminare il turno di mezzanotte dell’impianto alla fine di marzo. FCA ha dichiarato che nell’estate del 2018 avrebbe posto fine al terzo turno, ma da quando l’annuncio è stato effettuato, l’azienda del CEO Mike Manley ha prorogato più volte la data di fine del turno. A novembre, la società ha dichiarato che funzionerà fino alla fine del primo trimestre nel 2020.

