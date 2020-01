FCA: Amazon Fire TV Edition for Auto arriverà sui veicoli del gruppo

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2020 di Las Vegas, Amazon ha presentato ufficialmente il nuovo sistema di intrattenimento Fire TV Edition for Auto, in seguito a un accenno fatto il mese scorso.

Mettendo da parte il nome, Fire TV Auto è esattamente ciò che sembra in quanto porta l’esperienza offerta dal famoso dongle HDMI sui veicoli. Amazon non ha detto nello specifico quali modelli saranno dotati di questo nuovo sistema ma ha confermato una partnership con Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e BMW.

FCA: i futuri veicoli dei brand del gruppo avranno Fire TV Edition for Auto

Purtroppo, il colosso dell’e-commerce non ha rilasciato immagini riguardanti il dispositivo ma ha dichiarato che disporrà di un’interfaccia touch, della possibilità di riprodurre contenuti offline e ovviamente ci sarà l’integrazione con Alexa (il famoso assistente virtuale).

Se ciò non bastasse, Amazon ha promesso anche di offrire “un’esperienza TV da salotto” con il nuovo Fire TV Edition for Auto che permetterà agli utenti di guardare un’ampia varietà di contenuti e gli ultimi show provenienti dai servizi di streaming video più famosi al mondo.

Il Fire TV Stick che tutti conosciamo permette di trasmettere contenuti in streaming utilizzando una connessione ad Internet e collegandolo semplicemente alla porta HDMI di un televisore. Il Fire TV Auto, invece, è stato progettato per sfruttare la connessione LTE del veicolo oppure un mobile hotspot.

Come detto poco fa, l’azienda statunitense non ha rilasciato immagini riguardanti il device ma sembra essere un sistema di intrattenimento dedicato ai sedili posteriori. Ned Curic, vicepresidente di Alexa Auto, ha fatto capire il mese scorso che si tratta di un dispositivo simile, quando ha dichiarato: “C’è una grande richiesta da parte delle case automobilistiche di avere qualcosa di simile a un Fire TV per i sedili posteriori“.

In ogni caso, il device sarà in grado di trasmettere contenuti da servizi come ad esempio Amazon Prime video. Sfortunatamente, i dirigenti di FCA non si sono espressi in merito ma Fathi El-Dwaik di BMW ha detto: “L’aggiunta del Fire TV ai futuri veicoli BMW rappresenta un grande passo nel portare il meglio dell’intrattenimento in streaming ai nostri prodotti. I clienti possono aspettarsi un’esperienza simile a quella fornita dal Fire TV tradizionale“.