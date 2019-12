Fiat Chrysler leader dei richiami in Messico

Nel corso del 2019 sono state registrate in media circa un migliaio di chiamate per le revisioni giornaliere delle auto in Messico, il che significa che 371.846 veicoli sono stati considerati in 72 avvisi automobilistici rapidi emessi dall’Ufficio federale dei consumatori (Profeco), di cui quasi 9 di ogni 10 corrispondono ad auto di Fiat Chrysler Automobiles, Toyota e del gruppo Volkswagen.

Fiat Chrysler tra le aziende che hanno emesso più richiami di auto in Messico nel 2019

In questo 2019, i marchi automobilistici facenti parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno richiamato 91.082 unità, un numero che comunque rappresenta una significava una riduzione del 52,7 per cento delle richieste di revisione delle sue auto vendute in Messico rispetto all’anno precedente.

L’ultimo richiamo di Fiat Chrysler Automobiles in Messico risale allo scorso 13 dicembre giorno in cui il gruppo italo americano ha richiamato 16. 688 unità di Jeep Renegade anno 2019 e 2020, nonché i pick up RAM 1500, 2500 e 4000 anno 2018. Solo Toyota è riuscita a fare peggio richiamando nel 2019 in Messico la bellezza di 164,914 unità. Al terzo posto invece si è piazzato il gruppo Volkswagen con esattamente 89.648 richiami di auto in Messico.

