Novità patente auto: certificato medico elettronico. Parliamo quindi della licenza di guida B. Come ricorda Confarca (autoscuole), con circolare protocollo 38535 dell’11 dicembre 2019 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di patente. Esattamente, sugli accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica per il rilascio delle patenti di guida. Come attuare le nuove disposizioni? È stato predisposto il decreto del direttore generale per la Motorizzazione 2 dicembre 2019. Si chiama dematerializzazione del certificato medico attestante l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 291 del 12 dicembre 2019.

Patente auto: i punti del nuovo certificato medico elettronico