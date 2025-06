Xiaomi YU7 punta al sorpasso sulla Tesla Model Y: ecco i motivi per cui può farcela

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, punta a superare le vendite della Tesla Model Y con il nuovo SUV elettrico YU7, attualmente il veicolo elettrico più venduto in Cina e nel mondo. Potrebbe sembrare una sfida fuori portata, ma già una volta l’azienda cinese ha mostrato al mondo intero che non bisogna sottovalutarla. A giudicare dal successo travolgente del primo modello di Xiaomi, la SU7, l’ipotesi appare tutt’altro che irrealistica.

Xiaomi mette nel mirino la Tesla Model Y: il nuovo YU7 riuscirà a superare le vendite del crossover statunitense?

Xiaomi ha ufficialmente debuttato nel settore automobilistico solo nel 2021, ma in poco più di tre anni ha stravolto le dinamiche del mercato cinese. Il lancio della SU7, avvenuto all’inizio del 2024, ha registrato oltre 180.000 unità consegnate in meno di un anno, numeri che nemmeno Tesla era riuscita a raggiungere così rapidamente con la Model 3, nemmeno ai tempi della prima Gigafactory di Shanghai.

Oggi la SU7 vende già più della Model 3 in Cina. Per acquistare una SU7, i tempi di attesa superano le 30 settimane, mentre una Tesla Model 3 è disponibile entro pochi giorni e, per incentivare le vendite, la casa americana ha persino introdotto finanziamenti a tasso zero. Nonostante questi sforzi, il successo della SU7 ha inciso pesantemente sulla domanda della berlina americana.

Ora Xiaomi è pronta a rilanciare con la YU7, il suo secondo modello elettrico, che debutterà tra pochi giorni. Questa volta nel mirino c’è la Tesla Model Y, bestseller globale con circa 80.000 unità vendute a trimestre solo in Cina e una quota rilevante nelle consegne mondiali di Tesla.

Secondo Lei Jun, la YU7 ha tutte le carte in regola per diventare un’alternativa credibile, se non superiore, alla Model Y. Il SUV cinese vanta un’autonomia maggiore, interfaccia più intuitiva, connettività avanzata, ampia personalizzazione e, secondo molti, un design più accattivante. Tuttavia, la sfida non si gioca solo sul prodotto, ma soprattutto sulla capacità produttiva, il vero punto di forza che Xiaomi ha dimostrato di saper gestire molto bene con la SU7.

Superare la Model Y nelle vendite resta un obiettivo ambizioso, ma il colosso cinese non si nasconde. “La Model Y è un bestseller globale e ha guidato il mercato per anni”, ha dichiarato Lei Jun. “Molti si chiedono se la nostra YU7 possa superarla in Cina. Noi abbiamo fissato questo come obiettivo, con grande rispetto per ciò che Tesla ha realizzato”.

Al momento, Xiaomi si concentra sul mercato interno, ma ha già confermato ambizioni internazionali con piani di espansione a partire dal 2027. Se il percorso della YU7 seguirà quello della SU7, non è escluso che l’azienda possa presto imporsi come protagonista globale anche nell’industria automobilistica.

Nel frattempo Tesla, per aumentare i volumi, dovrebbe iniziare tra poche settimane la produzione della nuova Model Q, primo modello low-cost pensato proprio per contrastare l’avanzata delle concorrenza cinese, che offre sul mercato auto elettriche dal prezzo accessibile, senza però mettere da parte la qualità.