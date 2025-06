Tesla Model Q: l’elettrica low-cost in produzione entro due settimane

I dirigenti di Tesla dissero, poche settimane fa, che il lancio della nuova Tesla Model Q (o Model 2), modello low-cost del marchio, sarebbe avvenuto entro il mese di giugno. Da allora, non ci sono state altre informazioni a riguardo. Tuttavia, secondo quanto riportato da VehicleSuggest, il nuovo modello potrebbe entrare in produzione già nelle prossime settimane. L’azienda avrebbe confermato di essere in linea con i piani che prevedono l’avvio della produzione entro la fine di giugno, sfruttando le strutture già operative.

Tesla Model Q: il suo debutto pare sempre più vicino

Nonostante le recenti indiscrezioni che indicavano un cambio di priorità verso i Robotaxi, Tesla continua a lavorare su un veicolo più accessibile, progettato per ampliare la propria gamma oltre i segmenti premium. Il nuovo modello accessibile dovrebbe avere un prezzo intorno ai 25.000 euro, un passo importante per rendere la mobilità elettrica più accessibile.

La produzione avverrà all’interno degli stabilimenti già attivi, probabilmente a Fremont, in California, e nella Giga Texas. Questa strategia consente a Tesla di sfruttare le economie di scala e l’integrazione verticale sviluppate nel corso degli anni, accelerando il lancio senza la necessità di ingenti investimenti in nuove infrastrutture.

Secondo le prime informazioni, il nuovo modello offrirà un’autonomia stimata tra 400 e 480 km e sarà compatibile con la rete di Supercharger. La guida autonoma (FSD) sarà disponibile come optional.

Il design sarà compatto, minimalista ed efficiente, in linea con lo stile Tesla. L’azienda punta così a rendere i propri veicoli elettrici più accessibili, contribuendo alla diffusione della mobilità sostenibile e rafforzando la propria presenza sul mercato globale, specialmente dopo le difficoltà che stanno affrontando sul mercato Model Y e Model 3.