Volvo SuperTruck 2: il camion del futuro con oltre il doppio di efficienza

L’avete “provocata”? E allora eccovi serviti! Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti aveva sfidato Volvo a realizzare un rimorchio per trattore che fosse più efficiente del 100 per cento rispetto a uno equivalente standard. Ora la divisione Trucks della Casa svedese annuncia non solo di aver raggiunto l’obiettivo, bensì di averlo persino superato. Il costruttore sottolinea come il suo Volvo SuperTruck 2 abbia un’efficienza maggiore del 134 per cento in confronto a un equivalente trattore semirimorchio del 2009, da cui sono partiti i lavori.

I tecnici hanno compiuto dei miglioramenti sia dal punto di vista dell’aerodinamica sia dei materiali, andando oltre le attese con il risultato finale. Peter Voorhoeve, presidente di Volvo Trucks Nord America, dichiara che la collaborazione con le istituzioni statunitensi per il loro programma offre un’opportunità entusiasmante per spingere i limiti della tecnologia oltre le soluzioni oggi contemplate dal mercato.

Volvo SuperTruck 2 è il futuro del trasporto pesante?

Così facendo, vi è modo di stabilire cosa occorra mettere in atto per il trasporto pesante. A nome dell’azienda, esprime profondo orgoglio per i risultati conseguiti dalla squadra di ingegneri al lavoro sul Volvo SuperTruck 2. I portavoce ufficiali del marchio attribuiscono il netto passo avanti compiuto in termini di efficienza allo sviluppo della componente aerodinamica. Descrivono la cabina come a forma di cuneo, con un parabrezza avvolgente. Inoltre, le carenature e la coda contribuiscono a incrementare del 50 per cento il livello di resistenza rispetto all’esemplare originale. Inoltre, i progressi dipendono dalla riduzione del numero di assi e dall’impiego di un albero di trasmissione in materiale composito. E poi il passo è leggermente ridotto, un ulteriore punto di forza che soddisfa i dirigenti.

L’approccio di Volvo è stato olistico. Oltre all’efficienza, rispetta l’ambiente grazie a un sistema Mild Hybrid da 48 Volt che funge da generatore con avviatore integrato. In tal modo, i conducenti riescono a usufruire di ogni funzionalità senza dover tenerle al minimo per lunghi intervalli di tempo. Il modello costituisce al momento un semplice concept, tuttavia Volvo sostiene di aver già adottato le soluzioni nei camion di serie.

Il suo intento era di testare le capacità anche in condizioni di guida reali, anziché esclusivamente in galleria del vento. Il debutto del Super Truck 2 è avvenuto alla Management Conference & Exhibition 2023 dell’American Trucking Associations, andata in scena dal 14 al 17 ottobre ad Austin, in Texas. All’evento è stato, inoltre, esposto il trattore completamente elettrico VNR Electric 6×2 Day Cab con una batteria da 565 kWh, per un’autonomia di 442 km.