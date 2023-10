Toyota: il nuovo cambio automatico sarà una rivoluzione

Da oltre un anno, Toyota sta sviluppando un cambio automatico per i suoi modelli sportivi. Durante il Gazoo Rally Racing Challenge organizzato lo scorso anno in Giappone, è apparsa una GR Yaris con due pedali. Quindi, la Casa delle Tre Ellissi ha annunciato di voler accelerare il processo. Di recente è stato testato in un evento parte della serie Super Taikyu. Chi aveva già pregustato l’arrivo sarà forse diventato un po’ impaziente. In fondo, le promesse dell’azienda erano altre, ma secondo l’ex presidente e amministratore delegato del gruppo, Akio Toyoda, varrà la pena aspettare. In un’intervista rilasciata al magazine Toyota Times, ha definito il cambio, chiamato col nome di DAT, un punto di svolta per i sistemi automatici. Tuttavia, non sarà disponibile a breve perché “rimangono molti ostacoli”.

Toyota: col nuovo cambio automatico sembrerà di essere dei piloti motorsport

L’ex numero uno di Toyota ha spiegato di tenerci davvero e freme all’idea di consentirne l’utilizzo sulle vetture. Ad esempio, chi ne usufruirà avrà modo di percepire le stesse sensazioni dei piloti motorsport. Sperimenterà i diversi suoni e il feeling di scalare le marce e il passaggio al livello superiore. L’ex capo della società ha aggiunto di perdere tempo prezioso a ogni cambio di marcia nell’auto da corsa GR Yaris con il cambio manuale, mentre il problema non si presenterebbe con il nuovo componente. Con DAT (che ironicamente lo ha definito acronimo di “Dat’s Akio Toyoda!”) non ci sono perdite di tempo nel cambio marcia e, di conseguenza, è possibile focalizzarsi su accelerazione, frenata e sterzata. Ora resta difficile da dire se il costruttore intenda offrirlo su ulteriori veicoli della famiglia GR.

Le parole di Toyoda promettono, comunque, di accendere l’entusiasmo degli appassionati. Negli scorsi giorni, sono trapelate delle indiscrezioni secondo cui entro la fine della stagione autunnale verrà presentata la Yaris GR, il modello più prestazionale di sempre. Valori superiori (almeno in termini di coppia motrice massima) li ha messi a segno la serie GRMN, venduta esclusivamente in Giappone. Il via alla produzione sarebbe, invece, fissato per l’inizio del 2024. Inoltre, la stampa locale assicura anche che verrà il momento di una variante GR della berlina ibrida Prius. Nessuna delle voci di corridoio è stata finora confermata, tuttavia l’insistenza dei rumor lascia supporre che vi sia qualcosa sotto. Non è detto che la trasmissione automatica in via di definizione arriverà su entrambe, ma vi sarebbero buone probabilità.