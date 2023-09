Tesla robotaxi, in arrivo fra meno di due anni: “identico al Cybertruck” (FOTO)

Entro massimo un paio d’anni, Tesla lancerà sul mercato il suo robotaxi, di cui finora è dato sapere un gran poco. L’unica informazione disponibile riguarda, appunto, la sua essenza, che sarà a guida autonoma senza richiedere l’intervento di un conducente. Da qui nascerà un veicolo finora avvolto nel mistero, ma qualcosa potrebbe essere trapelato proprio poche ore fa. Scritto da Walter Isaacson, è appena arrivato nelle librerie la nuova biografia su Elon Musk e di carne al fuoco ce n’è parecchia. Oltre a conoscere tanti retroscena sul geniale (e divisivo) magnate sudafricano, l’autore offre uno sguardo privilegiato del dietro le quinte della Casa texana.

Un paio di immagini sembrano ritrarre proprio il robotaxi, il cui stile estetico richiamerebbe il Cybertruck. Del pick-up avveniristico spesso ve ne parliamo su queste stesse pagine, dato il forte interesse suscitato. Dalla presentazione ufficiale, sul suo conto sono circolate parecchie notizie. I titoloni regalati alla stampa specializzata hanno esaltato le nuove generazioni e adesso resta da capire quanto verrà confermato. Perché di recente sono emerse con insistenza le voci circa delle dolorose rinunce, in particolare quella all’esoscheletro. Una peculiarità assicurata in passato, tuttavia messa oggi in dubbio da fonti vicine alla compagnia.

Tesla: robotaxi e Cybertruck due gocce d’acqua?

In un’e-mail inviata ai dipendenti, il leader supremo della Tesla li ha invitati a cercare la perfezione assoluta nelle dimensioni dei vari componenti. Date le particolari forme, il margine di errore ammesso è inferiore ai 10 micron. Delle linee simili le avrebbe pure il robotaxi, a giudicare dall’illustrazione presente nel libro. Che contiene pure uno scatto molto interessante, ritraente il capo del design, Franz von Holzhausen, accanto a un modellino in scala 1:1. Cosa sia nello specifico solo chi lavora all’interno lo sa, d’altro canto la tesi più probabile vuole, appunto, che si tratti del robotaxi.

Occhio, comunque al periodo attribuito: lo scatto risale al 2014-2016 e, quindi, forse il lavoro interessava un differente progetto. E poi un aspetto fatica a tornare: da quando in qua Tesla fa affidamento sui leak? Diverse Case vi ricorrono oggi per alimentare l’hype dei curiosi, non il Costruttore americano, stando a come ci ha da sempre abituati. Al materiale “rubato” dai corridoi, l’azienda predilige un approccio diretto, sotto forma di spettacolari presentazioni, tra urli e squilli di tromba. Nulla, comunque, esclude in un cambio di politica di Musk, un uomo capace di trasformare e trasformarsi in innumerevoli circostanze.