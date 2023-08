Tesla Model 3 Project Highland: presentazione a un passo? Trapela un video

Tesla ha dato il via alla produzione della Model 3 restyling, altrimenti noti come Project Highland. Lo sostengono diverse fonti cinesi, convinte che il grande giorno sia ormai arrivato. Per scoprire se le ricostruzioni corrispondano o meno al vero toccherà monitorare con attenzione i prossimi sviluppi. Le unità vedranno la luce presso la Gigafactory di Shanghai e alcune riprese aeree trapelate sul web sembrano confermare le speculazioni. Nella fattispecie, la clip “compromettente” è stata condivisa da Jason Yang, un operatore dei droni, interessatosi da vicino all’andamento dei lavori. Nelle immagini condivise possiamo assistere a una flotta in continuo aumento di esemplari totalmente camuffati nell’impianto.

Tesla Model 3: reveal dietro l’angolo?

Premesso che potrebbe anche trattarsi di un altro veicolo è un’eventualità da considerare, l’accreditata numero uno risponde al nome di Tesla Model 3 Project Highland. Lo suggeriscono le tempistiche preannunciate sempre da testate nazionali. Secondo quanto si apprende i pre-order sarebbero già partiti, col deposito di una caparra da parte degli interessati. All’attenzione dei potenziali acquirenti sarebbero state sottoposte un paio di opzioni: la vettura attuale e quella aggiornata. La prima dà diritto a maggiori incentivi, ciononostante la prevalenza degli ordinanti avrebbe scelto la seconda. La sete di novità avrebbe avuto il sopravvento, il tutto a scatola chiusa.

Difatti, il lancio deve ancora tener banco, con il giorno X (non meglio precisato) che ormai disterebbe giusto di poche settimane. La fase di assemblaggio sarebbe in programma il mese prossimo e il via alle consegne in quel di ottobre. Manco a dirlo, vi invitiamo a prendere il rumor in quanto tale. L’insistenza lascia presagire che la speculazione provenga da una “gola profonda” parecchio affidabile.

La Tesla Model 3 Project Highland dovrebbe rinnovarsi dal punto di vista dei fari e dalla fascia anteriore. Inoltre, le luci posteriori sarebbero in procinto di cambiare, in favore di indicatori di direzione verticali invece di orizzontali. L’evoluto sistema ausiliario alla guida Hardware 4.0 sarebbe supportato da un sistema di telecamere rivisto. Inoltre, l’abitacolo sarebbe soggetto a un processo di rinnovamento, sebbene stabilire con assoluta certezza fin dove le parti coinvolte abbiano in mente di spingersi risulta difficile stabilirlo.

Fin dalla sua fondazione, la Casa (oggi) texana ha fatto dell’abitacolo una prerogativa dell’offerta messa sul piatto. Tra le caratteristiche mormorate qualcuno crede sarà implementato il cambio nel display dell’infotainment. Qualora vi stessimo raccontando di una differente compagnia, parleremmo di semplice boutade. L’esperienza ci insegna, tuttavia, a considerare qualsiasi indiscrezione perché la capacità di Elon Musk di ragionare fuori dagli schemi non conosce confini.