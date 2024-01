Tesla Model 3 Performance, prototipo avvistato e paparazzato

Riflettori puntati sulla nuova Tesla Model 3, la quale è stata avvistata a San Francisco ed è stata protagonista degli scatti dei curiosi. Non si parla più ormai di paparazzi, ma è evidente che anche un’auto di prossima uscita può diventare una vera e propria celebrità alla pari dei vip, se è vero che appena ne vediamo una in strada scattiamo subito le foto.

Cosa sappiamo sulla versione Performance?

Non c’è ancora un allestimento Performance per questa Model 3 di Tesla, tuttavia gli indizi ci fanno presupporre che Musk e company ci stiano lavorando. Il nome in codice dell’auto è Highland, e sappiamo quando l’azienda giochi con queste nomenclature singolari per le proprie vetture. Di recente infatti abbiamo anche parlato del progetto Redwood, il quale è associato alla Model 2, l’auto entry level dell’azienda. Ma cosa precisamente è stato avvistato a San Francisco? Facciamo finalmente il punto della situazione per cercare di capire quali sono i nuovi piani dell’azienda.

Si tratta di un prototipo, naturalmente camuffato, con guida a destra. Nello scatto finito poi online si nota un paraurti anteriore decisamente più aggressivo rispetto alle versioni aggiornate del modello attuale, sia per quanto riguarda la trazione integrale che per quanto riguarda la trazione posteriore. Singolare la questione della guida a destra, ma possiamo facilmente ipotizzare che si tratta di un prototipo che è destinato a continuare i suoi test in altri Paesi dove tale guida è obbligatorio. Questo ci dà quindi un indizio sul fatto che probabilmente la Tesla Model 3 è destinata anche al mercato britannico o australiano (o entrambi).

Tesla Model 3 Performance, cosa sappiamo?

L’uomo che ha effettuato gli scatti è postato poi il tutto suoi suoi social. A spiccare, come detto, è il già citato paraurti, il quale sembra particolarmente sporgente. Naturalmente, non si hanno altre notizie in merito a questo veicolo che comunque a quanto pare è già arrivato alla fase dedicata ai test su strada. Rimangono però ancora dei dubbi sul nome. Alcuni sostengono che Performance sia una certezza, ma altri non ne sono convinti. Alcune precedenti indiscrezioni basate sui codici del catalogo e del software indicano infatti altri nomi per questa vettura. Sport e Ludicrous sono i più accreditati in questo senso.

Ricordiamo che Musk si ispira a letture e film che apprezza particolarmente per dare a volte nomi alle sue creature, e nel caso di Ludicrous pare sia un termine utilizzato nel film Space Balls (da noi noto come Balle Spaziali). Quale che sia il nome, stiamo parlando comunque di un modello sportivo che sarà dotato probabilmente sospensioni e freni potenziati, oltre che motori elettrici più potenti. Si parla anche di nuove ruote e sedili imbottiti. Insomma, anche in questo caso l’azienda vuole fare le cose in grande.