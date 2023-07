Tesla: le auto elettriche longeve come i diesel?

Sicuramente una delle maggiori paure degli automobilisti a proposito delle auto elettriche è che l’autonomia e la durata della batteria non siano abbastanza durature da garantire una guida confortevole. La Driver and Vehicle Standards Agency del Regno Unito indica che il problema si sta gradualmente risolvendo, con i modelli Tesla che ancora una volta hanno la gran parte di merito in ciò. Attualmente ci sono più di 700 auto del marchio americano nel Regno Unito che hanno percorso più di 100.000 miglia (160.000 km).

Nel Regno Unito le auto di Tesla tra le più longeve sul mercato

Nel complesso, Tesla sta andando molto bene nel mercato del Regno Unito, dove è entrata 9 anni fa con la Model S. Nel 2022, la Model Y è stata l’auto elettrica più venduta nel Regno Unito e la terza auto più popolare in assoluto, registrando 35.551 immatricolazioni. Solo Opel Corsa e Nissan Qashqai l’hanno superata. Per quest’anno, la Model Y è la quarta best-seller nel paese fino alla metà del 2023 e a giugno è la numero 1 sul mercato.

È Tesla la prova che le batterie delle auto elettriche non “finiscono” così velocemente come pensano alcuni automobilisti. I dati raccolti durante i MOT e forniti dalla società di leasing auto LeaseLoco rivelano che attualmente ci sono 724 Tesla nel Regno Unito con oltre 100.000 miglia (160.000 km) e 38 con oltre 200.000 miglia (320.000 km). Tre auto Tesla hanno superato 300.000 miglia (480.000 km) e il detentore del record è una vettura che ha percorso 377.898 miglia (608.168 km).

Solo per confronto, la circonferenza dell’Equatore è di 24.901 miglia (40.074 km). In altre parole, questa Tesla, in una linea ideale, avrebbe potuto compiere 15 giri intorno alla Terra. E supponendo che la batteria non sia stata sostituita una volta, è chiaro che questa particolare Model S è stata caricata 1.000 volte per raggiungere quel chilometraggio.

Per valutare come Tesla se la cava tra le auto a lungo chilometraggio, i dati del Regno Unito mostrano che nel 2021 c’erano 5.897 auto a benzina e diesel sulle strade del paese con oltre 400.000 miglia (640.000 km) e 2.676 veicoli con oltre 500.000 miglia (800.000 km). Ce ne sono anche alcune che hanno percorso 750.000 miglia (1.207.000 km). Insomma indubbiamente risultati molto interessanti e che fanno riflettere.