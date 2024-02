Sogni di una Tesla Model S Plaid Wagon? Sfida alla Taycan Cross Turismo

Le station wagon ad alte prestazioni sono una specialità tedesca. BMW e Audi, con modelli iconici come la M3 Touring e la RS6 Avant, hanno dominato il segmento per decenni. Tuttavia, se esiste un’azienda in grado di cambiare le regole del gioco, quella è Tesla. E da lì scatta la suggestiva ipotesi: che ne sarebbe di una Model S Plaid Wagon? Una vettura elettrica capace di sprigionare oltre 1.000 CV di potenza e con un bagagliaio capiente. Tutto ciò sarebbe possibile nel mondo reale? I fan si interrogano, soprattutto dopo il curioso esercizio stilistico pubblicato in rete, del quale potete prendere visione in quest’articolo. Sarebbe la regina indiscussa delle SW a batteria, una proposta capace di coniugare stile, praticità e velocità in un modo inedito.

Tesla Model S Plaid Wagon: la super SW elettrica che fa tremare Porsche

Certo, non saremmo in presenza di una wagon popolare. Il prezzo probabilmente supererebbe di gran carriera la soglia dei 100.000 euro, andando a sfiorare i 150.000. Ergo, andrebbe a collocarsi nella fascia alta del mercato. D’altro canto, chi ne avrebbe la disponibilità economica e l’entusiasmo di provare una belva da strada unica e distintiva, la Tesla Model S Plaid Wagon pare essere un investimento imperdibile.

L’attuale vettura oggi nelle concessionarie costituisce la macchina omologata per uso stradale più veloce al giorno d’oggi. Spinta da ben tre propulsori elettrici, vanta uno sprint da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e supera i 300 km/h di velocità massima. Una versione wagon comporterebbe l’incremento di peso, ma le performance si aggirerebbero intorno alle stesse soglie.

Ora provate a chiudere gli occhi e immaginate la bellezza di viaggiare in autostrada insieme alla vostra famiglia, al volante di un veicolo capace di toccare senza la benché minima fatica i 200 km/h, e forte di una percorrenza di oltre 500 km. Inoltre, pensate a un bagagliaio capiente, utile a trasportare tutto il necessario.

Oltretutto, un’operazione del genere sarebbe giustificata dalle poche concorrenti. In fondo, l’unica proposta del genere è costituita dalla Porsche Taycan Cross Turismo (mentre il modello base è sul punto di essere aggiornato). L’esemplare della Cavallina sa spingersi fino a 761 CV, ma presenta un’autonomia ridotta in confronto alla Tesla Model S Plaid. Inoltre, la Taycan così concepita richiama maggiormente il segmento dei SUV.

Elon Musk non ha mai parlato di una possibile Model S Plaid Wagon. Ciononostante, l’idea appare parecchio intrigante, in grado di stuzzicare la fantasia di parecchi appassionati. Chissà allora se il tycoon sudafricano deciderà di avallare un’operazione del genere, specie alla luce del responso positivo degli internauti. La domanda sarebbe elevata, forse al punto da conferire il boost decisivo verso il raggiungimento dei traguardi produttivi prefissati. In un’industria dalle decise tinte green, un’opzione con tali caratteristiche saprebbe emozionare e, al contempo, rivelarsi funzionale agli scopi del pubblico di riferimento.