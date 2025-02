Sicurezza stradale, più grande è l’auto e più protetti sono i passeggeri: è davvero così?

Quando si pensa alla sicurezza stradale, la prima impressione che si ha è che un‘auto più grande e pesante possa garantire una protezione superiore in caso di incidente. Questo perché, se confrontiamo una Mini Cooper con una Range Rover, la differenza di dimensioni e peso sembra suggerire che il SUV offrirà maggiore sicurezza agli occupanti.

Uno studio recente dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) mette in discussione questa convinzione. L’analisi, che ha esaminato gli incidenti tra auto di diverse dimensioni, ha rivelato che, sebbene le auto più pesanti offrano una maggiore protezione fino a un certo limite, oltre una certa soglia questo vantaggio diminuisce rapidamente, diventando quasi irrilevante per i modelli più grandi.

I dati indicano che, per i veicoli che pesano meno della media (circa 1.815 kg), l’aggiunta di 225 kg riduce significativamente il rischio di morte per gli occupanti. Tuttavia, una volta superato il peso medio, aggiungere ulteriore massa non incide più tanto sulla sicurezza del conducente, mentre aumenta i rischi per gli altri veicoli in caso di collisione.

In passato, i SUV e i pick-up rappresentavano una minaccia maggiore per gli occupanti di auto più piccole, grazie alla loro struttura rialzata che, in caso di collisione frontale, permetteva al SUV di oltrepassare la zona di assorbimento dell’auto più compatta, mettendo in pericolo la vita degli occupanti. Fortunatamente, negli ultimi anni i produttori hanno modificato la parte anteriore di questi veicoli per rendere le loro strutture di assorbimento dell’energia più compatibili con quelle delle auto, riducendo notevolmente il rischio di danni in caso di impatti frontali o laterali.

Nonostante questi progressi e l’adozione di airbag laterali, il peso eccessivo rimane un fattore determinante nei tassi di mortalità durante gli incidenti. Tra il 2011 e il 2016, gli occupanti di auto più leggeri avevano il 90% di probabilità in più di morire in un incidente con SUV superiori a 2mila kg rispetto ad altri tipi di veicoli. Sebbene questo rischio si sia ridotto nel periodo 2017-2022, resta comunque più elevato del 20%.

I pick-up, purtroppo, non sono esenti da pericoli. Sebbene il rischio si sia attenuato negli ultimi anni, nel periodo 2017-2022, la probabilità di causare vittime in un incidente era ancora doppia rispetto alle altre auto.

Lo studio ha anche rivelato che aggiungere peso a un’auto più leggera non comporta un aumento significativo del rischio per gli altri veicoli. Al contrario, quando si aggiungono 225 kg a un veicolo già pesante, l’effetto sulla sicurezza dei conducenti delle altre auto è drammaticamente maggiore. Pertanto, optare per un SUV o un veicolo estremamente pesante non solo non aumenta la sicurezza, ma può renderlo anche un pericolo maggiore per gli altri utenti della strada.