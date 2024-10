Renault 5, la verità sulla presunta versione a benzina

Ci sono sogni proibiti belli, anzi bellissimi, destinati a rimanere tali, ed altri che trovano varchi improbabili verso la realtà per diventare sorprese eccezionali. In questo caso parliamo di Renault, casa francese che ha recentemente svelato la tanto attesa Renault 5 completamente elettrica. La casa automobilistica francese non sembra intenzionata a fermarsi qui, perché le promesse del “solo elettrico” potrebbero essere disattese.

Mentre la nuova Renault 5 E-Tech fa il suo debutto sulle strade, giungono voci dalla Francia secondo cui gli ingegneri stiano già lavorando a una versione molto diversa. Si tratterebbe di un prototipo ibrido attualmente in fase di sperimentazione.

La Renault finalmente presentata, completamente elettrica, compatta e pensata per persuadere i consumatori a passare alla mobilità sostenibile, dunque, potrebbe continuare a stupire. Le prime vetture in arrivo saranno dotate di una batteria da 52 kWh, con una potenza di 150 CV e un’autonomia di 400 km (WLTP), al prezzo di partenza di 32.900 euro. Tuttavia, una versione con batteria da 40 kWh e 95 CV (disponibile anche con 120 CV) sarà offerta a partire da circa 25.000 euro, con disponibilità prevista per gennaio 2025, secondo le ultime notizie.

Anche se l’entusiasmo generato da questa nuova Renault è stato notevole, il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni acquirenti. Proprio per questo motivo, Renault sembra non voler limitarsi solo alla versione elettrica. Secondo fonti affidabili, il veicolo ibrido, confermato come una Renault 5, sarebbe attualmente in fase di collaudo in Spagna.

Questo modello, che unisce un motore a benzina a uno elettrico, potrebbe offrire un’alternativa più economica rispetto alla versione totalmente elettrica, attirando così una clientela più ampia. Va sottolineato come queste informazioni possano rimanere nell’insidioso campo delle speculazioni, dato che Renault aveva inizialmente affermato che la R5 sarebbe stata “esclusivamente un veicolo 100% elettrico” al momento della sua presentazione.