Bugatti, la febbre degli optional: quanto spendono i clienti per un’auto unica?

I marchi di auto esclusive sono noti per il loro impegno nel creare veicoli straordinari, si evolvono esattamente con questa missione: fare contenti pochi fortunati facoltosi al mondo. I veicoli prodotti da certe grandi case, infatti, risultano spesso unici nel loro genere. Anche quando si parla di serie limitate, però, c’è chi cerca comunque nuovi modi per personalizzare ulteriormente il proprio acquisto. Parliamo in questo caso di Bugatti, un brand a dir poco di lusso che aiuta il cliente a fare in modo che la sua vettura non sia identica a un’altra.

Ma quanto sono disposti a spendere i ricchissimi appassionati per trasformare un’auto già esclusiva in un vero e proprio capolavoro su misura? Bugatti, a tal proposito, ha svelato cifre impressionanti che lasciano a bocca aperta.

In un’intervista con Top Gear, Mate Rimac, CEO di Bugatti, ha rivelato che i clienti del marchio francese non si accontentano del prezzo base, che già di per sé risulta stratosferico. In media, i clienti del marchio spendono ben 500.000 euro per personalizzare i loro veicoli. Per mettere questa cifra in prospettiva, è più del costo di una Ferrari 12cilindri standard.

“Abbiamo sviluppato programmi speciali per i nostri clienti”, ha spiegato Rimac. “Le nostre auto sono sempre più personalizzate, e ciascuna diventa davvero unica. Attualmente, la personalizzazione media per ogni vettura si aggira intorno al mezzo milione di euro”. Tuttavia, alcune creazioni vanno oltre ogni immaginazione.

È il caso della Mistral World Record Car, una hypercar senza tetto concepita come pezzo unico. Rimac ha sottolineato che il proprietario, un misterioso collezionista, possiede già altre tre Bugatti da record: la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition e la Chiron Super Sport 300+.

Quando la Mistral è stata presentata nell’agosto 2022, tutte le unità disponibili sono state vendute immediatamente, nonostante un prezzo di partenza di 5 milioni di euro. Questo la rendeva già più costosa della Bolide, pensata solo per la pista. La nuova Bugatti Tourbillon, a 3,8 milioni di euro, risulta quasi “economica” in confronto. Tra le 250 unità della Mistral, le 450 Veyron e le 500 Chiron, la personalizzazione estrema resta un elemento fondamentale per non far somigliare l’una all’altra della stessa gamma.