Quanto tempo per ricaricare la tua Tesla? La verità senza filtri

Le auto elettriche stanno guadagnando popolarità e Tesla ne è il chiaro leader. Ma i potenziali proprietari spesso si chiedono: “quando tempo mi ci vuole per ricaricarla?” Beh, se sei uno di loro, allora ti consigliamo di metterti comodo e proseguire con la lettura. Nel corso dei prossimi paragrafi andremo, infatti, a svelare il “mistero”. Prima, però, consentici di mettere in chiaro alcuni concetti essenziali alla comprensione. Una risposta definitiva e assoluta manca, in quanto vanno a incidere diversi fattori sulla stima finale. Ci limiteremo a darti le indicazioni generali.

Ricarica Tesla: tempi reali vs. mito. Quanto ci vuole davvero?

Le opzioni di rifornimento sono molteplici. A partire dalla meno prestante, quella di livello 1, essa è tipicamente presente nelle prese a muro standard da 120 Volt. Impiega giorni, adatta a una circolazione giornaliera minima o a rifornimenti notturni. Un gradino sopra figura il livello 2, di gran lunga più veloce, con prese da 240V comuni in asciugatrici ed elettrodomestici. Offre tra i 40 e gli Ampere, ricaricando le Tesla in una manciata di ore, la scelta ideale per la prevalenza dei possessori.

L’installazione domestica richiede di norma un elettricista. Infine, ecco il Tesla Supercharger, fino a poco fa esclusiva di Tesla. Di recente, almeno negli Stati Uniti, la Casa texana ha siglato degli accordi con vari marchi, affinché i rispettivi clienti abbiano modo di usufruirne. Questi caricabatterie a corrente continua funzionano a oltre 480 Volt e 100 Ampere. Tradotto: in un quarto d’ora forniscono 300 kmdi autonomia in 15 minuti. Nel mentre, Elon Musk segue da vicino l’espansione e l’aggiornamento della rete, promettendo persino velocità di 350 kW con i Supercharger V4. Di seguito, ti riportiamo la tabella pubblicata da CarBuzz:

Modello Tesla Livello 1 (120V) Livello 2 (240V) Tesla Wall Connector Supercharger Tesla Model S 5 km di autonomia/ora 17-18 ore (ricarica completa) 9 ore (ricarica completa) 30 minuti (ricarica completa) Model X 5 km di autonomia/ora 18 ore (ricarica completa) 8-8.5 ore (ricarica completa) 25-30 minuti (ricarica completa) Model 3 5 km di autonomia/ora 8-12 ore (ricarica completa) 7-8 ore (ricarica completa) 25-30 minuti (ricarica completa) Model Y 5 km di autonomia/ora 11-12 ore (ricarica completa) 7-8 ore (ricarica completa) 25-30 minuti (ricarica completa)

Sulle rilevazioni pesano, comunque, una serie di voci. Ad esempio, le batterie di maggiori dimensioni richiedono intervalli più ampi per caricarsi. Inoltre, iniziare con un accumulatore a zero aumenta significativamente il tempo di attesa. I caricabatterie garantiscono poi velocità differenti: quello di livello 1 è l’opzione base, seguito dal livello 2 e, infine, dai Supercharger. Gli accumulatori di recente fabbricazione sono tendenzialmente più veloci, mentre le unità vecchie rischiano di essere lente a causa della degradazione.

Fattori quali la ricarica rapida frequente, la sovraccarica, le partenze da fermo brusche e i climi estremi hanno altresì un potenziale effetto sulla procedura. Per concludere, le temperature fredde sono in grado di complicare le velocità di ricarica. Le nuove BEV stanno migliorando il precondizionamento al fine di mitigare la criticità, ma è sempre meglio essere previdenti.