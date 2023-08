Porsche Panamera 2024: emergono nuovi dettagli

Porsche Panamera è una delle berline sportive più apprezzate del mercato, grazie alla sua combinazione di prestazioni, lusso e tecnologia. La casa automobilistica tedesca ha svelato i dettagli della nuova generazione della Panamera, che sarà lanciata nel 2024, e che promette di essere ancora più affascinante e innovativa.

Ecco le ultime novità a proposito di Porsche Panamera 2024

Secondo quanto riportato da Autocar che ha avuto modo di provare la vettura, la nuova Porsche Panamera 2024 avrà un design rinnovato. La Panamera avrà una linea più filante e dinamica, con dei fari anteriori più sottili e dei fanali posteriori collegati da una striscia luminosa. Il cofano sarà più lungo e muscoloso, mentre il tetto sarà più basso e inclinato. Inoltre il nuovo modello avrà un passo più lungo e porte posteriori più grandi per facilitare l’entrata e l’uscita dai sedili posteriori. La vettura si baserà su un’evoluzione dell’architettura MSB e vanterà lo sterzo posteriore e la trazione integrale completamente variabile con torque vectoring.

La nuova Porsche Panamera 2024 avrà anche una gamma di motori completamente rivista, che comprenderà sia propulsori a benzina che ibridi plug-in. Continueranno a far parte della gamma le versioni V6 e V8 alimentate in modo convenzionale, integrate da non meno di quattro modelli ibridi plug-in. A sostituire la Turbo S E-Hybrid ci sarà un nuovo livello di allestimento top di gamma chiamato “Turbo E-Hybrid” con una potenza combinata di 650 cavalli. Avrà un V8 significativamente aggiornato con una coppia di turbo a scorrimento singolo e un motore elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione e a otto velocità. Il motore elettrico sarà in grado di fornire 188 CV o 54 CV aggiuntivi rispetto all’auto precedente.

Questa ammiraglia è dotata di una batteria da 25,9 kWh (rispetto a 17,9 kWh) con il 70 per cento in più di autonomia elettrica, quindi aspettatevi circa 85 chilometri nel ciclo WLTP. Questa nuova batteria può essere caricata a 11 kW e fa pendere la bilancia a 300 chilogrammi, rendendola 22 kg più pesante di quella vecchia. Anche gli interni sono stati pesantemente ridisegnati, ponendo l’accento su funzionalità digitali migliorate e maggiore facilità d’uso.

La nuova Porsche Panamera 2024 sarà svelata entro la fine dell’anno e sarà messa in vendita a partire dal secondo semestre del 2024. Il prezzo della nuova Panamera non è ancora stato comunicato, ma si stima che sarà superiore a quello della generazione attuale, che parte da circa 100 mila euro.