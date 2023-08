Numerose Tesla Model 3 Highland avvistate in Cina

Un gruppo di prototipi della nuova Tesla Model 3 Highland sono stati avvistati in pieno giorno durante i test ad alta temperatura e su strada nello Xinjiang in Cina. Secondo le informazioni a cui ha avuto accesso 36kr, la produzione delle unità di prova è iniziata presso la Gigafactory di Tesla a Shanghai. Le prime consegne ai clienti inizieranno alla fine di settembre. Le immagini spia sono state pubblicate da un blogger cinese. Nonostante i camuffamenti questa immagine mostra che le auto sono dotate di un volante dal design tradizionale. Inoltre, possiamo anche notare la presenza di gruppi ottici che ci ricordano quelli della rinnovata Tesla Model S.

Nuovo avvistamento per la Tesla Model 3 Highland

Secondo indiscrezioni il costo di produzione della Model 3 rinnovata è stato significativamente ridotto e il prezzo iniziale del veicolo elettrico dovrebbe essere di 200.000 yuan (circa 25 mila euro). L’attuale versione della Model 3 parte da 231.000 yuan (31.800 dollari) in Cina. Sulla base delle notizie precedenti, si vocifera che il pacco batteria della versione più economica a trazione posteriore e a celle piccole della Tesla Model 3 Highland potrebbe aumentare da 60 a 66 kWh di capacità.

Inoltre un recente rapporto suggerisce che questa nuova versione della berlina elettrica potrebbe includere una versione ridotta dell’Hardware 4.0 Full Self-Driving (FSD) di Tesla. Secondo l’utente X @teslashanghai, Tesla Model 3 Highland sarà probabilmente dotata di quello che è stato definito come “HW 3.5”, una sorta di via di mezzo tra l’attuale HW 3.0 e il più avanzato Hardware 4.0. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli su cosa lo renderebbe 3.5 invece di 4.0, l’utente del social X ha aggiunto che tutti i radar saranno rimossi, seguendo una tendenza simile all’Hardware 4.0 recentemente introdotto per il Model Y.

Si dice anche che la versione finale dell’auto sia arrivata già all’autorità stradale cinese per ricevere l’omologazione prima di essere messa in vendita entro fine mese. L’auto potrà essere inserita nell’elenco ufficiale pubblico aggiornato a metà settembre, e poi potremo vedere foto reali, senza camuffamenti.