Nissan, tutto pronto per una Leaf rivoluzionata e due nuovi SUV

Emergono sempre più dettagli sull’attesissima nuova generazione della Nissan Leaf, che rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto al modello attuale. Questa terza versione del celebre veicolo elettrico sembra destinata a segnare un cambio di passo significativo, tanto che molti già la definiscono la “mini Nissan Ariya” per le somiglianze con il prestigioso SUV 100% elettrico del marchio giapponese.

Secondo le informazioni più recenti, la produzione della nuova Leaf prenderà il via nel marzo 2025 presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. A rendere questa versione ancora più innovativa sarà l’integrazione di motori elettrici forniti dalla JATCO, un partner giapponese con cui Nissan ha stretto un accordo strategico per garantire un sistema di propulsione a emissioni zero all’avanguardia.

Nel 2026, JATCO aprirà un nuovo impianto produttivo nel Regno Unito, situato nelle vicinanze dello stabilimento Nissan. Questa struttura sarà dedicata esclusivamente alla produzione di motori elettrici per la Leaf e per altri modelli futuri. L’investimento creerà 183 nuovi posti di lavoro e garantirà una capacità produttiva annua di 340.000 motori elettrici.

Oltre alla Leaf, l’evoluzione verso l’elettrico coinvolgerà anche altri modelli iconici del marchio. A partire dal 2027, Nissan avvierà la produzione di versioni 100% elettriche della Qashqai e della Juke, due SUV di grande successo che contribuiranno ulteriormente alla transizione sostenibile dell’azienda.

Questo ambizioso progetto rientra in un investimento complessivo di 3,8 miliardi di dollari che Nissan ha destinato al Regno Unito, con l’obiettivo di adattare i suoi stabilimenti per la produzione di veicoli completamente elettrici. I due SUV Nissan, Qashqai e Juke in particolare sono pedine importantissime per il marchio in Europa, dato il successo che hanno avuto le precedenti generazioni in diversi Paesi del Vecchio Continente.

Grazie a questa strategia, Nissan consolida il suo ruolo di pioniere nell’elettrificazione, con una gamma sempre più ampia e innovativa pronta a soddisfare le esigenze di una mobilità sostenibile. Non resta che attendere solo qualche mese prima di vedere importanti novità per la Casa giapponese.