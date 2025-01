MG, i modelli elettrici del marchio utilizzeranno le migliori batterie al mondo

Quando si parla di batterie per veicoli elettrici, non c’è dubbio che CATL sia il nome che viene immediatamente alla mente. Da oltre dieci anni, questo gigante cinese della tecnologia è leader nel settore, con batterie avanzate che si distinguono per la loro affidabilità e performance.

Eppure, nonostante il suo predominio tecnologico, CATL ha sempre avuto dei dubbi su una delle innovazioni più discusse nel campo: il sistema di sostituzione delle batterie. Oggi, però, la situazione sta cambiando. In una recente dichiarazione, MG ha annunciato che inizierà a utilizzare le nuove batterie Choco-SEB prodotte da CATL, progettate appositamente per un sistema di sostituzione rapido e innovativo.

La sostituzione della batteria, che un tempo era considerata una soluzione poco praticabile, sta quindi tornando in auge. La procedura è molto semplice. Si tratta di recarsi presso una stazione di cambio, dove la batteria scarica viene sostituita con una completamente carica, proprio come si cambia la batteria di un telecomando. L’intero processo richiede meno di cinque minuti e avviene in maniera completamente automatica. L’automobilista non deve fare altro che parcheggiare il proprio veicolo nella zona designata e lasciare che la tecnologia prenda il sopravvento.

Anche se in Europa sono ancora poche le stazioni di scambio delle batterie, in Cina il numero sta crescendo rapidamente. Aziende come NIO sono state tra le pioniere in questo settore, ma ora l’arrivo delle batterie Choco-SEB di CATL potrebbe rivoluzionare il panorama.

Alla fine dello scorso anno, CATL ha presentato questa nuova generazione di batterie, il cui nome, “Choco”, deriva dalla particolare forma dei suoi moduli. Le Choco-SEB sono pensate appositamente per essere facilmente sostituibili e sono compatibili con diverse chimiche, tra cui NCM e LFP. In configurazione ottimale, possono garantire oltre 500 km di autonomia, con capacità variabili tra 42 e 70 kWh. Anche se l’autonomia non è altissima, la vera innovazione risiede nel sistema di scambio rapido, che elimina le limitazioni tipiche delle ricariche convenzionali.

Il piano prevede l’installazione di 30.000 stazioni di scambio in tutta la Cina nei prossimi anni, con le prime 1.000 stazioni pronte già nel 2025. Ogni stazione sarà equipaggiata con 30 batterie, in grado di gestire 822 scambi al giorno. La collaborazione tra SAIC e CATL si estende anche al perfezionamento della tecnologia delle batterie sostituibili, con SAIC responsabile della produzione di auto elettriche compatibili con il sistema di scambio e CATL incaricata di sviluppare batterie standardizzate.

L’arrivo delle batterie Choco-SEB sembra abbia stimolato nuovamente l’interesse, con altre aziende come Changan, GAC, BAIC e FAW che si sono unite al progetto. Nel frattempo, CATL ha svelato i primi 10 modelli di auto compatibili con le nuove batterie, tra cui quattro veicoli prodotti da SAIC: Roewe D7, Rising F7, Maxus Mifa 9 e Maxus Dana.