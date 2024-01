Kia PV: i furgoni elettrici personalizzabili che stupiscono

Tra i marchi presenti al CES 2024 di Las Vegas, risponde presente anche Kia, con importanti novità da esporre. L’annuncio alla kermesse riguarda la presentazione della sua nuova gamma di veicoli commerciali elettrici e autonomi, composta da tre modelli PV: 1, 5 e 7. Sospinta dagli ottimi dati di mercato riscossi negli ultimi anni, la Casa punta ad ampliare il proprio portafoglio prodotti, verso lidi rimasti insondati.

Kia PV, i nuovi furgoni elettrici presentati al CES di Las Vegas 2024: il primo uscirà nel 2025

Esteticamente moderni e futuristici, gli esemplari in questione condividono un design semplice e all’avanguardia. Internamente, hanno un approccio minimalista, contraddistinto da spaziosità e versatilità, grazie a sedili modulari che mirano a soddisfare le esigenze di un pubblico ampio. Le specifiche tecniche menzionate al CES riguardano l’architettura: i modelli PV1 e PV7 si baseranno sulla piattaforma PBV, selezionata per la sua adattabilità agli spazi interni e l’autonomia.

Il primo dei mezzi commerciali a debuttare sarà il PV5, previsto già per l’anno successivo. Sarà disponibile in diverse configurazioni di carrozzeria, inclusa una versione passeggeri, un furgoncino per professionisti e una variante robotizzata.

Ciò rappresenta un passo significativo per Kia, che insieme alla sua consociata Hyundai sta puntando a guidare la transizione verso veicoli a zero emissioni. Anche se ci sono progetti alternativi, come l’uso dell’idrogeno con il progetto dell’iniezione diretta, le BEV (veicoli elettrici a batteria) rappresentano il fulcro dell’offerta commerciale di entrambe le aziende per il futuro. Le decisioni assunte dalle autorità sovranazionali (una su tutte la Commissione Europea, con il bando dei motori a combustione interna nel 2035) spingono in tale direzione.

Scendendo nei dettagli, il PV1 è il “piccolo” del terzetto, pensato per viaggi brevi e per l’uso in ambienti urbani affollati. Le dimensioni compatte consentono una maggiore agilità nel traffico cittadino, senza scendere a compromessi in termini di comfort e funzionalità.

Il PV5 rappresenta una soluzione intermedia, con diverse configurazioni in serbo, affinché l’acquirente trovi l’opzione più in linea con i suoi gusti ed esigenze.

Infine, il PV7 è il “peso massimo” della gamma, forte di uno spazio interno notevole e una maggiore autonomia.

Il nuovo corso rappresenta una svolta per Kia, che si cimenta per la prima volta nel segmento dei veicoli commerciali elettrici. Per quanto riguarda i prezzi, non sono stati ancora divulgati dettagli specifici, ma l’azienda potrebbe puntare a mantenere cifre accessibili, anche se ci sono state recenti proposte di livello superiore.