Jaguar TCS Racing, un primo sguardo alla nuova I-TYPE 7

Jaguar, il team campione del mondo in carica con il suo team TCS Racing che milita nella Formula E ABB FIA, ha svelato in anteprima il prototipo della sua nuova monoposto. Stiamo parlando della Jaguar I-TYPE 7, vettura che esordirà e che gareggerà nella stagione numero 11.

Durante i test ufficiali a Valencia, in vista dell’inizio della stagione a dicembre, la Jaguar I-TYPE 7, inoltre, sfoggerà una livrea speciale, che celebra le 16 vittorie ottenute dal team in 11 diversi circuiti del campionato di Formula E.

La stagione 2024/2025 della Formula E segnerà un momento cruciale per le corse elettriche con l’introduzione delle nuove specifiche GEN3 Evo. Tra le novità sulla nuova Jaguar presentata, c’è una carrozzeria ridisegnata, la trazione integrale disponibile per le qualifiche, i duelli e le fasi di ATTACK MODE durante le gare, oltre ai nuovi pneumatici Hankook iON che garantiscono un incremento che va dal 5 al 10% di aderenza, rendendo le competizioni ancora più combattute.

La livrea della nuova Jaguar I-TYPE 7 esposta in occasione dei test, come anticipato,. è un omaggio alle 16 vittorie conquistate dal team, le grafiche infatti richiamano le curve più iconiche degli 11 circuiti in cui Jaguar TCS Racing ha trionfato nel corso di quest’ultima annata. Tra queste, la storica vittoria all’E-Prix di Roma del 2019 e l’impressionante doppietta all’E-Prix di Monaco del 2024.

La versione definitiva della livrea per tutta la stagione sarà svelata in un secondo momento. A differenza dei team rivali, come DS Penske, Nissan e Kiro Race Co, che hanno già mostrato le livree definitive, Jaguar TCS Racing ha optato per una grafica provvisoria dedicata esclusivamente ai test sul circuito Ricardo Tormo. La presentazione ufficiale della livrea definitiva della Jaguar I-TYPE 7 è prevista poco prima dell’E-Prix di San Paolo, manifestazione sportiva che si terrà sabato 7 dicembre.