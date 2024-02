Guida spericolata con Tesla: non fatelo anche voi (VIDEO)

Nelle ultime ore è diventato virale in rete un video che ritrae un automobilista che utilizza il visore Apple Vision Pro mentre guida un Tesla Cybertruck. Oltre ad essere imprudente e pericoloso, questa condotta è severamente proibita da Apple. Le immagini scioccanti hanno riportato in primo piano un tema spesso oggetto di dibattito, riguardante l’utilizzo di dispositivi di realtà aumentata o virtuale al volante. Sebbene i visori in questione offrano molteplici possibilità di utilizzo, è essenziale chiarire che la sicurezza ha la priorità assoluta.

Nonostante questo dovrebbe essere ovvio, purtroppo i numerosi eventi tragici che ancora oggi accadono ci dimostrano il contrario. In particolare, il numero di vittime tra gli utenti più vulnerabili della strada, come ciclisti e pedoni, è preoccupante. È necessario intervenire al più presto per evitare che la situazione sfugga completamente di mano; pertanto, certe trasgressioni vanno condannate senza appello.

Tesla: cosa non fare mai al volante di un Cybertruck

Apple Vision Pro è un visore per la realtà mista che consente di vedere l’ambiente circostante mentre lo si indossa. Tuttavia, non è affatto una buona idea utilizzarlo mentre si guida, poiché mette a repentaglio sia la propria incolumità che quella degli altri.

Il ministro dei Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha sottolineato quanto sia importante che i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) richiedano l’attenzione del conducente, affinché egli sia pronto a intervenire in caso di problemi improvvisi. Sebbene l’idea di guida autonoma sia allettante sia per le case automobilistiche sia per i potenziali utenti, saranno necessari molti anni prima di raggiungerla. Attualmente, il livello massimo consentito in Europa è il 2, mentre negli Stati Uniti Mercedes ha ottenuto l’approvazione dalle istituzioni per testare il livello 3 lungo tratte prestabilite.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

L’uso di un visore durante la guida, come nel caso del conducente del Tesla Cybertruck, è un atto di irresponsabilità. Non è una giustificazione il fatto che il colosso informatico di Cupertino vieti espressamente l’utilizzo del dispositivo in tali circostanze. È essenziale non utilizzarlo in situazioni di pericolo. Purtroppo, abbiamo già assistito in passato a clip di persone che utilizzavano in modo improprio i sistemi ADAS. Talvolta, siamo di fronte a veri e propri atti di pirateria stradale, in altri casi a gravi negligenze.

Quindi, l’implementazione di tecnologie sempre più avanzate non significa abdicare al buon senso. Gli ADAS sono un aiuto, ma non sostituiscono l’automobilista.