Google Maps vs la mappa Apple, meglio la mela morsicata?

La sicurezza su strada passa anche attraverso un buon navigatore. Google Maps è stato il re incontrastato per anni, ma le recenti polemiche sulla privacy hanno portato molti guidatori a sperimentare suzioni alternative. A quanto pare, sulla questione privacy le mappe di Apple si stanno facendo preferire. Ma anche le sue funzioni offerte non sono da meno.

La guerra delle mappe interattive

Da quando i tom-tom sono stati soppiantati dalle soluzioni offerte da internet, Google Maps ha dominato la scena, forte del fatto che le applicazioni offerte da Big G vengono trascinate dalla sua stessa autorità. Gli innumerevoli problemi di privacy sulla proliferazione dei dati hanno però portato alcuni guidatori ad allontanarsi e per questo motivo si è fatta strada la proposta di Apple. Negli USA in particolare modo si è fatta sempre più avanti la problematica relativa alla localizzazione dei veicoli, e non sono mancate le polemiche di coloro che hanno rivolto a Big G accuse relative alle sue pratiche ingannevoli. La stessa intelligenza artificiale potrebbe giocare un ruolo in questa vicenda, visto l’ormai chiaro intendo delle aziende a utilizzarla anche per raccogliere dati sugli utenti.

Ma com’è invece Apple Maps? A quanto pare, chi l’ha provato lo sta trovando decisamente migliore della sua controparte offerta da Google. Ad esempio, le istruzioni vocali di Apple su quando svoltare arrivano con largo anticipo rispetto alla svolta da effettuare. Nelle principali città, le corsie sono chiaramente tracciate sull’interfaccia utente, quindi basta dare un’occhiata allo schermo e segnare in quale corsia trovarsi in caso di svincoli confusi. Anche la scelta dei colori appare più chiara, senza che distragga il conducente. CarPlay, in particolare, trae enormi benefici da questi cambiamenti, poiché le mappe di Apple sembrano progettate meglio rispetto alla maggior parte dei sistemi di navigazione interni.

Google Maps vs Apple Maps

Le funzioni offerte da Apple si stanno facendo preferire. La funzione Quick Stop è più facile da usare grazie all’uso di un’iconografia colorata. Le icone blu monocromatiche di Google sono molto più difficili da guardare mentre si guida. Anche gli upgrade risultano arrivare con anticipo rispetto a quelli effettuati da Google, quindi gli aggiornamenti su strade chiuse e quant’altro sembrano essere un altro punto a favore di Apple. Per camminare, Apple e Google tengono conto della topografia e forniscono aspettative realistiche per la velocità e le colline da percorrere. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, gli orari d’arrivo degli autobus sono più precisi con Google, forse unica nota a sfavore di Apple.

Insomma, dalle analisi degli appassionati risulta evidente che Apple ha una marcia in più per quanto riguarda la navigazione, e si tratta di un dato importante di cui anche le case automobilistiche dovrebbero tener conto, visto che per i suoi sistemi di navigazione interna continuano a preferire Google Maps a discapito della concorrenza che, come abbiamo visto nel caso di CarPlay, si dimostra essere anche migliore. Ricordiamo che il software in questione è disponibile dall’iPhone 5 con iOS 7.1 in poi e permette di gestire alcune funzioni dell’Phone direttamente sul display dell’automobile.