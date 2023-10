General Motors, brevetto scovato: gli interni non saranno più gli stessi

La corsa all’innovazione nel settore automobilistico è in corso su tutti i fronti, anche in quelli apparentemente meno significativi per l’esperienza di guida. Un brevetto depositato da General Motors presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi introduce un nuovo sistema di sicurezza. Avete idea di cosa possa trattarsi? Se state pensando a una funzione extra per i sedili, vi sbagliate di grosso. La mossa di GM riguarda, infatti, le cinture di sicurezza, che verranno riscaldate e ventilate utilizzando la metodologia KISS (Keep It Simple, Stupid).

General Motors:

Va detto che questa funzione rappresenta solo parzialmente una novità. In passato, Ford aveva depositato una domanda simile basata su elementi riscaldati intrecciati nel tessuto delle cinture, seguita da Tesla, che aveva proposto una sua concezione basata su un liquido riscaldato da pompare all’interno di un recipiente di qualsiasi forma, comprese le cinture. All’inizio del 2023, ZF si era unita a questa tendenza, proponendo un’idea simile a quella di Ford.

Nel caso di General Motors, il meccanismo utilizza elementi riscaldanti ma in modo più semplice ed elegante. Un manicotto poroso permette di risolvere le critiche ricevute dai concorrenti in quanto, nel suo funzionamento, riscalda solo le parti del petto e dell’addome coperte dalla cintura.

General Motors prevede di sfruttare l’aria condizionata o il sistema di controllo del clima a bordo del veicolo per offrire un comfort ottimale ai passeggeri. In altre parole, gli interni saranno più confortevoli. Il sistema termico completo di GM includerà un tipo di “clima” tradizionale, oltre a cinture di sicurezza con una manica porosa collegata. Indipendentemente dalla temperatura impostata dall’utente, l’impianto di climatizzazione invierà aria nella manica porosa. In tal modo, oltre all’abitacolo, ci sarà una cintura di sicurezza calda o fredda a diretto contatto con il corpo dei passeggeri.

Secondo quanto previsto dal brevetto depositato, funzionerà con temperature comprese tra -17 °C e +37 °C. Rimane da vedere se General Motors si occuperà direttamente dell’implementazione sui propri modelli di lusso o se affiderà il compito a terze parti.