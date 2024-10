Ford Capri, il SUV elettrico è un successo? Il marchio: “Già 200.000 configurazioni”

Sembra che il ritorno della Ford Capri abbia suscitato grande interesse, tanto che circa 200.000 configurazioni sono state effettuate dai clienti europei sul sito del costruttore. La produzione del modello è già iniziata presso il Ford Colonia Electric Vehicle Center, e le prime consegne sono già avvenute. La casa automobilistica si dice estremamente soddisfatta da questi numeri.

Ford Capri mania, il marchio stupito dalla risposta dei clienti

Il nuovo SUV elettrico dell’Ovale Blu è disponibile in due varianti: Extendend Range AWD (trazione integrale) ed Extended Range RWD (trazione posteriore). La prima consuma tra 15,0 e 16,5 kWh/100 km, mentre la seconda tra 13,3 e 14,7 kWh/100 km. A seconda della versione scelta, l’autonomia spazia tra i 534 km e i 627 km con una singola carica. Per quanto riguarda i prezzi, partono da 42.750 euro e arrivano fino a 58.000 euro per la versione top di gamma.

La casa automobilistica, che ha pubblicato alcuni dati in seguito a questi risultati sorprendenti, dichiara che la versione Premium in Vivid Yellow da 210 kW (286 CV) con trazione posteriore è la più scelta dai clienti. Questa variante, tra le altre cose, include sedili massaggianti, cerchi in lega da 20 pollici e sistema audio B&O.

Jon Williams, amministratore delegato di Ford Europa, ha commentato: “La nostra Capri completamente elettrica è la coupé in cui la nostra iconica auto sportiva si sarebbe evoluta negli ultimi decenni, e il ritorno del leggendario nome del modello dimostra che l’attesa è valsa la pena”. Williams ha poi aggiunto: “Il nuovo modello elettrico affascinerà una generazione completamente nuova e moderna di clienti con lo stile e la verve che hanno reso il suo predecessore una leggenda”.

Di recente l’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, ha dichiarato di voler sfruttare la popolarità della Mustang creando nuovi modelli, come una berlina a quattro porte e una versione fuoristrada. A differenza di altri marchi, che passano a motori “green”, le nuove Mustang continueranno a montare sotto il cofano il potente motore V8. Questa scelta sarebbe stata “forzata” a causa del calo delle vendite dei veicoli elettrici. Tuttavia, sembra che la Ford Capri potrebbe interrompere questa tendenza.