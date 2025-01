Cina, anche i produttori emergenti nel 2024 hanno avuto un gran rendimento

Il 2024 ha segnato un anno di forte crescita per i produttori cinesi emergenti di veicoli ibridi plug-in ed elettrici, che continuano a consolidare la loro presenza in un mercato sempre più competitivo e dinamico.

Tra i protagonisti principali spiccano produttori come Li Auto, HIMA e GAC Aion, che hanno raggiunto complessivamente oltre 350.000 unità vendute, rafforzando la loro posizione come leader del settore. Secondo un rapporto approfondito pubblicato da Car News China, basato sui dati di Sohu.com, il mercato cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha toccato la cifra impressionante di 11 milioni di unità nel 2024.

Con uno scenario così promettente, l’attenzione si rivolge ora al 2025, che si preannuncia ricco di sfide e opportunità. Diversi produttori hanno infatti già avviato una nuova “battaglia dei prezzi” per aumentare le loro quote di mercato, approfittando della corsa agli acquisti in vista del Capodanno lunare, mentre nuovi modelli e strategie innovative promettono di rafforzare ulteriormente il loro slancio.

Li Auto ha chiuso il 2024 con un risultato straordinario: ben 58.500 veicoli consegnati a dicembre, con un incremento del 16,21% rispetto all’anno precedente. Su base annuale, la casa automobilistica ha superato le 500.000 unità vendute, segnando un aumento del 33% rispetto al 2023. Questo risultato rappresenta una pietra miliare, rendendo Li Auto il primo produttore emergente a raggiungere questo traguardo, complice anche il successo del suo debutto nell’elettrico puro con la Mega MPV.

HIMA, un marchio meno noto al pubblico occidentale, ha conquistato il secondo posto con 445.000 unità vendute nel 2024. Il suo sotto-marchio Aito ha trainato il successo, grazie a modelli di punta come la M9 e la nuova M7, che hanno totalizzato rispettivamente oltre 200.000 e 190.000 unità vendute. L’azienda punta ora al 2025, con ambiziosi progetti di lancio, tra cui la Aito M8 e la Maextro S800.

Nonostante un lieve calo rispetto al 2023, GAC Aion ha mantenuto una posizione forte, chiudendo l’anno con 354.000 veicoli venduti. Per il 2025, il marchio prevede una strategia più aggressiva per riconquistare terreno e consolidare la propria leadership.

Tra i produttori emergenti, Leapmotor, nuovo partner di Stellantis, si distingue per la rapida crescita. Grazie all’accordo con il colosso italo-francese, l’azienda ha avviato la produzione di city car e SUV elettrici anche in Italia, puntando su un segmento di mercato strategico. Anche altri marchi come Xpeng, Zeekr e Nio continuano a crescere, generando grande interesse anche al di fuori del mercato cinese.