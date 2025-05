BMW, dalla Skytop alla Speedtop: ecco la touring coupé più esclusiva del 2025

Nel corso dell’edizione 2024 del rinomato Concorso d’Eleganza Villa d’Este, tenutosi sulle sponde del pittoresco Lago di Como, BMW ha svelato un prototipo che ha saputo conquistare il cuore dei puristi. È arrivata in quella prestigiosa occasione la Skytop, una reinterpretazione moderna e raffinata delle leggendarie roadster bavaresi, ispirata alle gloriose 507 e Z8.

La BMW Skytop si è distinta per il suo design scultoreo, dalle superfici muscolose e tagli definiti. Diversamente da altre recenti creazioni del marchio tedesco che hanno generato dibattiti accesi, questo modello ha trovato un riscontro immediatamente positivo nel pubblico di appassionati. Costruita a partire dalla piattaforma della BMW Serie 8 Cabrio e dotata del sofisticato sistema digitale BMW Live Cockpit Professional, la Skytop è alimentata dal motore V8 4.4 litri da ben 617 CV, abbinato al sistema di trazione integrale intelligente xDrive. BMW ha successivamente deciso di avviare una produzione limitata a soli 50 esemplari, andati letteralmente a ruba ancor prima che l’annuncio fosse ufficiale.

Adesso, però, il mondo dell’automotive di lusso si prepara ad accogliere un’autentica novità, in qualche modo, “derivata” dalla Skytop, sempre firmata BMW. Sono state appena diffuse le prime immagini ufficiali della BMW Speedtop, una station wagon sportiva a tre porte dallo stile audace e raffinato.

Il debutto avverrà in grande stile, nuovamente, durante il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma nel prossimo fine settimana sul Lago di Como. Questa particolare shooting brake, che trae ispirazione direttamente dalle versioni M8 Coupé e Cabrio Competition, non è solo un prototipo da esibizione. BMW ha confermato che anche questo modello entrerà in produzione in una serie ultra-limitata di sole 50 unità, destinate a una cerchia esclusiva di collezionisti e clienti selezionati a livello globale.

Dal punto di vista tecnico, la BMW Speedtop riprende le medesime caratteristiche meccaniche della Skytop, con trasmissione automatica a otto rapporti e trazione integrale xDrive. Un concentrato di prestazioni che promette di abbinare la versatilità di una station wagon sportiva alla potenza pura di una supercar.

Il vero elemento distintivo, però, risiede nel design completamente inedito: ogni pannello della carrozzeria, le luci, i cerchi in lega e i dettagli aerodinamici sono stati progettati specificamente per questo modello. All’interno, l’abitacolo riprende fedelmente lo stile della BMW M8, ad eccezione di una nuova palette cromatica pensata per esaltare il carattere esclusivo del modello.

Tutti i dettagli relativi al prezzo, alla distribuzione nei diversi mercati e al calendario delle consegne saranno resi noti durante l’evento a Villa d’Este.