Auto elettriche, quale la più economica? Nuova rivale insidia Dacia

Nessuna delle auto elettriche vendute in Europa è attualmente più economica della Dacia Spring, almeno per il momento. Tuttavia, la Hyundai Casper è prevista per il 2024, come confermano le foto spia che la ritraggono mentre è impegnata nei test su strada in Germania. Inoltre, oltre a queste due vetture, c’è un altro veicolo da tenere d’occhio: si chiama Dayun ES3 ed è anch’esso una mini-city car a zero emissioni.

Auto elettriche: la Dacia Spring potrebbe perdere il titolo di bev più low cost

Il gigante dormente si è finalmente svegliato, e per la prima volta sta iniziando a preoccupare i brand occidentali che faticano a competere con i prezzi competitivi. Costruire una bev in Cina costa il 37 per cento in meno rispetto alla Germania, il che rappresenta una sfida significativa. Ora, un nuovo marchio potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Il nome potrebbe non essere familiare, ma la Dayun ES3 sembra pronta a farsi notare anche nel Vecchio Continente.

Questo marchio sta cercando di farsi strada come parte di un enorme gruppo industriale specializzato in mezzi pesanti e motocicli. Nel 2023 ha compiuto il suo debutto nel Vecchio Continente, insieme alla divisione premium Yuanhang. A prendere il via con Dayun sarà la ES3, un modello urbano dalle dimensioni molto compatte che sfida direttamente la Dacia Spring nella divisione delle auto elettriche. Si tratta di una cinque porte lunga solamente 370 cm, con un volume del bagagliaio di 255 litri. Ad un primo sguardo, potrebbe sembrare poco ispirata dal punto di vista del design, anzi, per essere onesti, sembra appartenere più al passato che al presente. Se volete, potete darci un’occhiata alla foto e forse condividrete la nostra opinione…

Per quanto riguarda l’equipaggiamento di bordo, sembra convincere. Tra la telecamera di retromarcia, il touchscreen centrale da 8 pollici, il cruise control e l’assistenza alla partenza in salita, offre una dotazione quasi di categoria superiore. Sotto il cofano, troverete una piccola unità elettrica da 48 cavalli e una batteria da 33,5 kWh, che, stando alle dichiarazioni, permette un’autonomia massima di 300 km. La velocità massima è limitata elettronicamente a 100 km/h, mentre il consumo è di 10,7 kWh ogni 100 km. È possibile ottenere la ricarica rapida previo pagamento di un extra, che consente di passare dal 20 al 80 per cento in meno di un’ora (54 minuti). Al momento la Dayun ES3 è stata lanciata solo in Germania, al prezzo di 27.490 euro. Ma arriverà anche in Italia?