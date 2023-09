Alfa Romeo Giulietta: 4.252 euro per cambiare una doppia frizione!

4.252 euro per sostituire il cambio dopo appena 33.300 km. Ha quasi del surreale la vicenda occorsa a Benjamin V., residente a Saint-Gilles, in Belgio, avente per protagonista un’Alfa Romeo Giulietta. È un cliente legatissimo al marchio con due 156, altrettante 147, una MiTo e ora la sua seconda Giulietta. Uno da tenersi bello stretto, direte voi. Peccato che la sua esperienza con l’ultima arrivata non sia stata delle migliori.

Alfa Romeo Giulietta: costi altissimi per la riparazione del cambio e la Casa si rifiuta di rimborsare

L’Alfa Romeo Giulietta da poco comprata monta un motore JTDm da 2.0 litri da 170 cavalli e, soprattutto, il cambio robotizzato a doppia frizione TCT. Che, in sostanza, resta manuale, ma dispone di un cervello elettronico deputato a gestire i cambi di marcia. Non è, pertanto, possibile attribuire al conducente un comportamento brutale, tale da condurre al logorio prematuro. E, seppur dispiaciuto del disagio meccanico, Benjamin era positivo circa la copertura della spesa. L’esemplare, un Model Year 2019 e presenta un chilometraggio di 33.300 km, aveva creato un problema complesso e costoso, racconta il protagonista della storia alla testata AutoPlus. Da qualche settimana aveva cominciato a notare delle difficoltà nel cambiare marcia.

Allora, attento ai bisogni del veicolo, ha affidato l’Alfa Romeo Giulia a un’officina convenzionata dal marchio. A seguito di alcuni test, lo staff accerta l’usura di due frizioni e del volano. Giacché nell’Alfa Romeo Giulietta in questione i cambi di marcia avvengono in modalità automatica, rimaneva cauto circa il responso. Lo stupore si è trasformato in timore, nel momento in cui gli è stato sottoposto un preventivo di 4.252 euro per eseguire l’operazione. Eppure, il proprietario continuava ad avere fiducia. Avendo sempre rispettato in modo scrupoloso il piano di manutenzione dell’azienda meneghina, non aveva dubbi circa la felice risoluzione. Sentiva che parte o tutta la spesa gli sarebbe stata rimborsata.

Fatichiamo a immaginare quali siano state le emozioni provate nel momento in cui Alfa Romeo gli ha risposto picche. Nonostante i tentativi di far valere le rispettive ragioni, il brand si è rifiutato in maniera categorica di aiutarlo. E allora cos’è successo? Che il guidatore ha cercato di far valere i propri diritti, contattando AutoPlus. Che, sulla base dell’esperienza e dei controlli eseguiti, ha ricordato come da Alfa Romeo potrà imporre il rimborso completo. Difatti, la garanzia vale fino a cinque anni o al raggiungimento dei 60 mila km. Entrambe le condizioni sono qui rispettate e, dunque, la domanda andrà accolta.