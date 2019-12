FCA: il motore Pentastar V6 con eTorque vince un importante premio

Per il secondo anno consecutivo, il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema eTorque del Ram 1500 è stato incluso nell’elenco Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems.

Tale propulsore, abbinato al sistema di elettrificazione, sviluppa una potenza di 305 CV e 352 nm di coppia massima ed è accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti TorqueFlite 850RE nel Ram 1500. Su quest’ultimo veicolo, tale powertrain viene offerto come standard.

Pentastar V6: il famoso motore di FCA si aggiudica un nuovo riconoscimento

Micky Bly, Head of Powertrain Engine Engineering di FCA Nord America, ha detto: “Il Pentastar V6 con eTorque è un ottimo esempio di tecnologia elettrificata dei propulsori per i consumatori che funziona perfettamente nel quotidiano. Il sistema eTorque standard offre maggior risparmio di carburante senza compromettere potenza o capacità“.

Il sistema mild-hybrid eTorque sostituisce il classico alternatore. Questo è affiancato a un pacco batterie da 48V il quale permette al Ram 1500 di offrire una migliore efficienza in termini di consumi di carburante e guidabilità, prestazioni e valore ottimizzati. Il sistema mette a disposizione sei diverse modalità operative che includono il sistema stop-start e il recupero di energia durante la frenata.

Il sistema eTorque, inoltre, offre dei riavvii del motore quasi impercettibili, scaricando fino a 122 nm della coppia supplementare all’albero motore durante la fase stop-start. La coppia riesce a spostarsi alle ruote in soli 400 ms, oltre il doppio della velocità offerta da molti altri sistemi simili.

Tom Murphy, caporedattore di WardsAuto, ha affermato: “Ci sono molti conducenti che non amano i sistemi stop-start perché il motore potrebbe riaccendersi con una vibrazione o potrebbero pensare che il motore non si riavvierà affatto. Il sistema eTorque a 48V del Ram 1500, invece, è così fluido, silenzioso e affidabile che i proprietari apprezzeranno la tecnologia e i soldi che possono risparmiare in termini di consumi di carburante“.

Grazie al motore Pentastar V6 da 3.6 litri e al sistema eTorque, il Ram 1500 2020 con trazione posteriore riesce a garantire consumi pari a 8,50 km/l in città, 10,62 km/l in autostrada e 9,35 km/l in combinato mentre la variante a trazione integrale offre, rispettivamente, 8,07, 10,20 e 8,92 km/l. Lo stesso gruppo propulsore è disponibile anche per la Jeep Wrangler Sahara 2020.

Oltre a far girare il motore ad ogni riavvio, il sistema eTorque recupera energia durante la decelerazione e la frenata per caricare il pacco batterie. In aggiunta, il sistema mild-hybrid migliora l’esperienza di guida aggiungendo coppia all’albero motore durante i cambi di marcia per ridurre al minimo rumore, vibrazioni e durezza.