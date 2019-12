Fiat Chrysler: da Pernambuco uscirà la prima auto connessa

Lo stabilimento Jeep di Goiana è sicuramente il più moderno stabilimento di Fiat Chrysler in tutto il mondo. Questo è situato nella regione metropolitana di Recife (RMR). L’impianto si sta ancora una volta innovando per migliorare ulteriormente. La notizia del giorno è che la prima auto connessa FCA in America Latina arriverà proprio da Pernambuco. Si tratterà della prima auto connessa a Internet: in pratica la vettura funzionerà esattamente come uno smartphone. Jeep Compass dovrebbe essere il primo modello a ricevere questo concetto e dovrebbe essere lanciata nel 2021. Inoltre, il sistema dovrebbe essere utilizzato in seguito nelle auto prodotte nello stabilimento di Fiat aBetim, nello stato di Minas Gerais.

A Pernambuco sarà prodotta la prima auto Fiat Chrysler connessa per l’America Latina

Secondo Thiego Oliveira, responsabile IT della fabbrica di Jeep, il lavoro di innovazione nell’impianto è costante. “Un chip verrà installato nel veicolo che disporrà così del Wi-Fi. In questa maniera potranno essere installate applicazioni. Il cliente potrà persino effettuare pagamenti “, ha affermato Oliveira, aggiungendo che informazioni importanti possono essere comunicate anche al conducente del veicolo. “L’auto invierà anche informazioni sugli avvisi di possibili modifiche di manutenzione necessarie”, ha aggiunto.

Dopo Compass, l’impianto dovrebbe produrre le versioni connesse di Renegade e, infine anche di Fiat Toro. Con l’innovazione, il cliente otterrà una maggiore autonomia e migliori esperienze digitali dentro e fuori dall’auto. Cioè, verrà implementato un meccanismo per consentire alle persone di effettuare acquisti, pagamenti – come carburante, parcheggio e pedaggi – per accedere alle informazioni e molto altro.

E per entrare in questo processo di innovazione, Jeep ha annunciato la partnership con Visa do Brasil. Entrambe le società stanno sviluppando una soluzione di pagamento sicura e fluida. Per Visa do Brasil, vicepresidente per l’innovazione e le soluzioni, Percival Jatobá, oggi l’obiettivo primario delle aziende come la sua è quello di “decostruire” la carta, il che significa che le credenziali essenziali per effettuare i pagamenti, dovranno essere inserite in altri formati e dispositivi collegati.

La sfida di continuare a perseguire l’innovazione è un processo latente nello stabilimento di Pernambuco. “Jeep a Goiana è nata come la più moderna fabbrica Fiat Chrysler al mondo. Quindi lavoriamo costantemente per continuare a innovare e cercare soluzioni sostenibili, supportando le conoscenze dei dipendenti “, ha dichiarato il direttore dello stabilimento Jeep Pierluigi Astorino. Oggi, la produzione in fabbrica a Goiana è di 1.000 auto al giorno. Ci sono tre turni di produzione, 24 ore al giorno, sei giorni alla settimana.