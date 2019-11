FCA conquista diversi premi durante il Key Award 2019

La campagna pubblicitaria Black and Noir – Note di Stile dedicata alla Lancia Ypsilon Black and Noir ha conquistato il premio Key Award 2019 nella categoria Trasporto ed Energia grazie allo spot diretto dal regista Federico Brugia per The Family. Il riconoscimento è stato consegnato durante la 51ª edizione del Key Award 2019.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un famosissimo festival dedicato alla comunicazione commerciale su TV, Web, mobile e cinema. L’evento si è svolto ieri sera presso il teatro Elfo Puccini di Milano assieme alla sesta edizione del Radio Key Award dedicato alla pubblicità su radio.

FCA: Lancia, Alfa Romeo e Jeep protagoniste al Key Award 2019

Entrambi i concorsi sono organizzati dal Gruppo Media Key, il punto di riferimento per i responsabili marketing italiani. Essi, inoltre, sono fra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale.

Ritornando allo spot Black and Noir – Note di Stile dedicato alla Lancia Ypsilon Black and Noir, si tratta del secondo premio conquistato in quanto il primo è stato vinto durante la 16ª edizione del Press, Outdoor & Promotion Key Award 2019 tenutosi a settembre sempre a Milano.

Il video pubblicitario vede protagonista una giovane donna seduta davanti a un elegante pianoforte su cui è poggiata una rosa Rose Gold. In sottofondo è possibile sentire l’arrangiamento musicale realizzato da Flavio Ibba per Red Rose Productions. Col passare dei secondi e delle note musicali riprodotte attraverso il pianoforte, emergono i primi dettagli della nuova Lancia Ypsilon Black and Noir che termina con la presentazione completa dello speciale modello.

Oltre alla casa automobilistica torinese, durante il Key Award 2019 è stata premiata anche Alfa Romeo nella categoria Sport Web e Mobile grazie al video The Next Level of Joy (più conosciuto con il titolo Soundtruck) che vede protagonista le Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio mentre sfrecciano fra le curve del circuito di Monza. In sottofondo è possibile sentire una rivisitazione dell’Inno alla gioia della Nona Sinfonia di Beethoven mixata da un DJ famoso.

In conclusione, anche Jeep assieme a Juventus hanno vinto al Key Award 2019, in particolare nella categoria Sport Internazionali grazie al video pubblicitario Terrains Juve’ che celebra la partnership fra il marchio americano e il club calcistico italiano.