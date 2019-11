FCA si unisce alla scuola SESI Goiânia in un progetto di robotica

Attraverso i suoi brand Jeep e Comau, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sta collaborando con SESI Goiânia (nel Pernambuco) in un progetto di robotica che ha lo scopo di rendere disponibili i robot per potenziare le lezioni di matematica e fisica per gli studenti delle scuole elementari.

L’e.Do Learning Center utilizza la piattaforma educativa progettata da Comau in cui gli insegnanti possono usare il robot elettronico. Si tratta di un kit robotico modulare, compatto, leggero e open source, progettato per chiunque abbia voglia di esplorare ed espandere l’universo della robotica.

FCA: Jeep e Comau collaborano in un progetto di robotica con la scuola SESI Goiânia

In questo momento, il programma si trova in una fase sperimentale che durerà sei mesi presso la scuola SESI Goiânia. È prevista la partecipazione di circa 780 studenti appartenenti sia alle scuole elementari che a quelle secondarie.

Fernando Elias, responsabile di FCA, ha detto: “La prosperità di una comunità è strettamente correlata al grado di istruzione dei suoi abitanti. Pertanto, investire nell’istruzione è stato un pilastro importante di FCA nei comuni intorno al Polo Automotivo Jeep e riteniamo che questo sia lo strumento principale per trasformare la realtà“.

Il robot e.DO è stato sviluppato da Comau appositamente per la robotica educativa, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la partecipazione attiva degli studenti durante le materie STIAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Ciò permette loro di acquisire le competenze necessarie per utilizzare/programmare un robot.

Donatella Pinto, direttore globale delle risorse umane di Comau, ha affermato: “L’innovazione tecnologica apre la strada a nuovi metodi di insegnamento e apprendimento, ed e.DO ne è la prova. Con questo progetto, Comau dimostra la sua fiducia nel potenziale delle nuove generazioni e nella loro capacità di guidare la trasformazione digitale che sta già avvenendo“.