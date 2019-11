Fiat Chrysler è nella top 10 delle classifiche di affidabilità di Consumer Reports

Fiat Chrysler Automobiles è stata l’unica casa automobilistica di Detroit ad avere un marchio che ha conquistato la Top 10 nella classifica di affidabilità di Consumer Reports pubblicata giovedì. Il sondaggio annuale basato sui dati che la rivista riceve dai membri sulle loro esperienze con più di 400.000 veicoli ha posto il marchio Dodge di FCA all’ottavo posto, con 13 punti rispetto allo scorso anno. La crescita è stata attribuita a valutazioni di affidabilità superiori alla media per Challenger e Grand Caravan. Il marchio Chrysler è salito di sette posizioni al n. 19, mentre Jeep è sceso da tre a n. 26 nelle classifiche rilasciate a Detroit in una riunione della Automotive Press Association.

Jake Fisher, direttore senior dei test automatici presso Consumer Reports, ha anche notato che il marchio di Fiat Chrysler Dodge non vede riprogettazioni da un po’ di tempo. Quando le case automobilistiche riprogettano i veicoli, l’affidabilità tende a peggiorare fino a quando non risolvono i bug. Dodge “sta davvero beneficiando di ciò”, ha detto Fisher. Nel frattempo tre dei quattro marchi della General Motors Co. hanno visto peggiorare la loro posizione in classifica quest’anno. Il marchio Cadillac è ultimo al n. 30. Buick è sceso di cinque punti al n. 18, segnando il maggior declino per una casa automobilistica americana in questa classifica.

Chevrolet è sceso di tre posizioni al n. 25, in parte perché Silverado 1500 aveva un’affidabilità inferiore alla media insieme a Camaro, Colorado e Traverse. GMC è stato l’unico marchio GM a migliorare, essendo salito di due posizioni al n. 22 a causa dei risultati positivi dell’indagine per Acadia, Terrain, Yukon e Yukon XL. La classifica del marchio Ford è rimasta invariata al n. 16. La Ford introdotta da Ranger è migliorata a una valutazione superiore alla media e la Mustang è migliorata alla media.

Ma la sua Ford F-150 più venduta è scesa ben al di sotto della media a causa di piccoli problemi di trasmissione, hardware della carrozzeria e problemi del sistema di trasmissione. Il marchio Lincoln di Ford è sceso di quattro posizioni al n. 15 in parte, con il Nautilus che ha ottenuto una classifica di affidabilità inferiore alla media. Tesla Inc. ha registrato un leggero rimbalzo nel sondaggio di quest’anno, salendo di quattro posizioni al n. 23.

I marchi giapponesi guidano il gruppo delle migliori in classifica. Lexus, Mazda e Toyota, in questo ordine, continuano a essere le migliori per l’affidabilità delle nuove auto nel sondaggio. Subaru, un altro marchio giapponese, si è classificato al settimo posto. Marchi coreani: anche la Genesi di Hyundai Motor Co., Hyundai e Kia hanno conquistato la top 10. Ma il marchio asiatico Acura, il marchio di lusso di Honda Motor Co., ha lottato quest’anno, scendendo di nove punti al 28 ° posto dopo aver apportato diverse nuove modifiche alla trasmissione negli ultimi anni. Fiat Chrysler dunque ha sicuramente di che festeggiare visto che questa classifica spesso in passato è stata impietosa con le sue auto.