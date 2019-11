I concessionari FCA in USA avevano più di 40.000 auto che non avevano ordinato

Fiat Chrysler Automobiles potrebbe entrare in conflitto in USA con i suoi rivenditori poiché ha prodotto più auto e camion di quanto i venditori desiderino. Un nuovo rapporto di Bloomberg fa luce sulla situazione attuale. Parlando con quattro concessionari FCA negli Stati Uniti, “due dei quali hanno parlato a condizione di non essere nominati”, la pubblicazione ha appreso che a un certo punto la casa automobilistica aveva creato uno stock nazionale di circa 40.000 veicoli non ordinati che hanno causato tensioni con alcuni dei suoi rivenditori. Questa strategia è nota nel settore automobilistico con il nome di “banca di vendita” ed è un trucco vecchio di decenni per far sì che i concessionari prendano in consegna le auto che non hanno effettivamente ordinato.

FCA ha negato di aver creato una banca di vendita, affermando che ora ha in atto un nuovo sistema di produzione e consegna predittivo, che cerca di allineare meglio gli ordini dei rivenditori previsti con la sua catena di approvvigionamento e i piani di produzione. “Stiamo producendo veicoli pre-specificati in base alla domanda prevista, quindi i veicoli giusti saranno disponibili quando i concessionari ne hanno bisogno”, ha commentato Niel Golightly, Chief Communications Officer di Fiat Chrysler. Ha anche aggiunto che il nuovo sistema ha dimostrato di avere successo finora, in quanto FCA ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con solo 1.000 auto in stock senza ordini in sospeso.

Una ricerca di Edmunds mostra che FCA è generalmente molto al di sopra della media del settore in termini di tempo che le sue auto impiegano ad uscire dall’inventario dei concessionari prima di essere vendute. Dodge, Jeep e Chrysler hanno soggiorni relativamente brevi negli showroom, che variano da 69 a 100 giorni, ma le auto di Fiat e Alfa Romeo stanno lottando per vendere velocemente, rimanendo presso i rivenditori per più di 180 giorni.